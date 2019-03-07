Даже курение нескольких сигарет в неделю существенно повышает риск преждевременной смерти

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Даже курение нескольких сигарет в неделю существенно повышает риск преждевременной смерти
/ pixabay.com

Ученые из Кливленда установили: что люди, которые мало курят на 72% больше подвержены риску смерти по сравнению с людьми, которые совсем не курят.

Таким образом, даже "легкое" курение нельзя считать безвредным - безопасного уровня курения не существует, говорится в результатах исследования.

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Кливлендские исследователи решили изучить реальные риски "легких" курильщиков. К ним они отнесли людей, которые курят не более 15-50 сигарет в месяц. Их исследование показало, что такие курильщики на самом деле могут столкнуться с тяжелыми последствиями своей привычки.

Навіть куріння в малих кількостях, завдає непоправну шкоду здоров'я
Даже курение в малых количествах, наносит непоправимый вред здоровью

"По сравнению с людьми, которые вообще никогда не курили, этот тип курильщиков на 72% больше был подвержен риску смерти", – заявили авторы работы.

Ученые настаивают, что для поддержания здоровья важно исключить сигареты полностью, в каких бы то ни было количествах.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Табак
Источник: 24 Канал
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