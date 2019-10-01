Даже медленное похудение при диабете может лишить симптомов

В 2016 году одно исследование уже показывало, что люди с диабетом, которые придерживались интенсивной низкокалорийной диеты избавлялись от симптомов болезни. Новое исследование обнаружило, что медленное похудение в течение первых лет диабета также может вызвать ремиссию.

Обычно врачи назначают лекарства и предлагают диетические вмешательства, чтобы помочь людям держать симптомы сахарного диабета 2 типа под контролем, сообщает MedicalNewsToday.

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Сахарный диабет второго типа – что это? Это метаболическое состояние, при котором организм не способен в достаточной мере перерабатывать глюкозу (сахар). Из-за этого уровень сахара в крови постоянно высокий. Если его не установить вовремя, это может привести к различным осложнениям, включая гипергликемию, гипертонию и проблемы со зрением.

Важность диеты при диабете 2 типа

В новом исследовании ученые из Кембриджа проанализировали данные 867 человек в возрасте от 40 до 69 лет с недавно диагностированным диабетом 2 типа. Исследователи пытались выяснить, могут ли исчезнуть признаки болезни при медленной потере веса.

Они следили за успехами участников в течение 5 лет и установили, что к концу 5-летнего периода диабет не вернулся у 257 человек, то есть у 30% участников. Однако они все равно имели вдвое больше шансов ремиссии по сравнению с теми пациентами, которые остались при своем весе.

А в конце 8-летнего периода лишь 4,97% участников смогли избавиться от симптомов, поэтому затягивать с диетическим вмешательством – однозначно не стоит.

Сейчас ученые планируют выяснить, как врачам лучшее и действенное поддерживать состояние больных диабетом 2 типа и как правильно терять и поддерживать здоровый вес, но чтобы болезнь не возвращалась.

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