Даже один удар по голове может привести к необратимым болезням

С травмами головы чаще всего связывают много спортивных и рабочих профессий. Такие травмы несут многочисленные риски и побочные эффекты.

Даже одна травма головы может вызвать появление клубков тау-белка – вероятной причины развития деменции и болезни Альцгеймера, пишет Science Translational Medicine.

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Международная группа ученых из Лондона и Швеции сравнила позитрон-эмиссионную томографию (ПЭТ) 21 добровольца, которые имели травмы головы, и 11 человек без травм.

ПЭТ – что это? Это радионуклидный томографический метод исследования, который позволяет получить трехмерную реконструкцию объекта внутри организма.

Ученые исследовали тау-белок, который выполняет роль стабилизации клеточных структур. Тау-белок в основном встречается в нейронах.

При нейродегенеративных заболеваниях, например, болезни Альцгеймера, чрезмерно фосфорилированный тау-белок перестает адекватно работать и образует нейрофибриллярные клубки.

Наряду со скоплением другого белка – бета-амилоида, образующего бляшки, – клубки тау-белка, как полагают, играют ключевую роль в патологии таких болезней. Выявление таких накоплений – маркер заболевания.



Даже одна травма головы может привести к накоплению тау-белков

При этом до сих пор неизвестны точные механизмы влияния этих белков, причины их деформации и избыточного отложения.

Сканирование ПЭТ показало, что у тех, кто получал когда-нибудь травму головы, было накопление тау-белка в правой затылочной доле – задней части мозга.

Эти накопления ученые зафиксировали независимо от того, насколько человек восстановился после травмы, и наблюдались даже у тех, кто пострадал несколько десятков лет назад.

Болезнь Альцгеймера – что это? Это заболевание, которое возникает у людей в пожилом возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном присмотре и посторонней помощи. Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нервных клетках разного "белкового мусора" (тау-белки и белки бета-амилоида), который постепенно убивает нейроны в различных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию.

Впервые такие скопления зарегистрированы у тех, кто имел травму головы только один раз в жизни.

Ученые считают, что результаты их работы должны быть учтены при назначении лечения пострадавших от ударов головы.

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