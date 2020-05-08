Даже самые богатые страны мира не могут себе позволить крупные больницы каждые 20–40 км, – врач

Сейчас в Минздраве разгорелся скандал в отношении медреформы, которая вступила в действие 1 апреля. Согласно новому правилу "деньги идут за пациентом" существует риск, что некоторые больницы могут закрыться. Зато ведущие врачи считают, что их просто необходимо перепрофилировать и оптимизировать.

В эфире "Право на власть" главный врач Вознесенской многопрофильной больницы Владимир Красёха рассказал, что ни одна самая богатая страна мира не может себе позволить крупные многопрофильные больницы каждые 20–40 километров, сообщает 24 канал.

К теме Те больницы, которые недополучили средства, не выполнили задачи, которые нужны для реформы, – врач

Он рассказал, что в более богатых странах, которые реформировали медицину, в городах с 15–20 тысячным населением нет родильных или реанимации, а поскольку нет реанимации, то нет хирургии, акушерско-гинекологического отделения – "это уже давно не стационарные отделения".

Приоритетом являются те заболевания, где самая большая смертность: онкология, сердечно-сосудистые заболевания, цереброваскулярные болезни и так далее,

– сказал Красёха.

Он рассказал, что его больница выиграла от медицинской реформы, но согласен с тем, что тарифы нужно пересмотреть. Также врач подчеркнул, что "государство должно честно определить приоритеты".

Для того, чтобы реформа стартовала, НСЗУ и Минздрав не может заигрывать с политикой и покрывать все,

– добавил он.

По его мнению, отдельный пакет средств, который будет покрывать все, в первую очередь должна иметь первичка, экстренная медицинская помощь, инфаркты, инсульты и все неотложные состояния, которые есть в стационаре, учитывая экстренные роды и кесарево сечение.

По его словам все звенья медицинской помощи могут улучшить свое положение, если просто оптимизируют свою работу.

К примеру, закроют пустые помещения, которые не используются, но отапливаются и тому подобное. По словам Красёхи, все врачи знали суть медреформы заранее и у них было время это сделать.

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