Даже ведущие выходят в эфир в медицинских масках, – украинец о ситуации в Чехии

Чтобы предотвратить распространение коронавируса Чехия ввела много строгих ограничений. В частности там запретили людям выходить из дома без масок. Соблюдают ли меры карантина местные жители – читайте далее.

Об этом в прямом эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал корреспондент "Радио Свобода" Сергей Стеценко.

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Он сообщил, что по состоянию на 20 марта в Чехии зафиксировано более 750 случаев коронавируса. Карантин в стране длится уже неделю. Выходить на улицу без маски – запрещено, штраф за нарушение этого достигает 20 тысяч крон (почти 800 долларов).

В Чехии дефицит медицинских масок, как и во многих странах мира. Купить их сейчас практически невозможно. Но 21 марта украинский самолет доставит средства защиты и тесты на коронавирус,

– отметил журналист.

И добавил: как именно будут распределяться груз, который прилетит из Китая, пока не сообщают. Стеценко подчеркнул, что стараются носить маски действительно все – на всех ток-шоу, пресс-конференциях правительства о состоянии борьбы с распространением инфекции и даже во время эфиров на телевидении.

Накануне в Чехии ввели ограничения на посещение магазинов. Пенсионеры смогут покупать только с 7:00 до 9:00. По словам Стеценко, заходить в эти часы в магазины разрешено только пожилым людям и тем, кто их сопровождает. Например, волонтерам, которые помогают нести покупки.

Общественный транспорт здесь не останавливают. Правда, людей совсем мало, все в масках. Должны быть какие-то причины, чтобы выйти на улицу – работа, закупки в супермеркатах или аптеке. Также можно посещать родственников,

– пояснил он.

Журналист также рассказал, что сейчас разрешены непродолжительные прогулки в парке и выгул собак. Обязательно соблюдать дистанцию в 2 метра один от другого. Продолжается запрет и на массовые сборы. Если полиция увидит скопление большой группы людей, может попросить их разойтись.

Коронавирус в Чехии: что известно

Первые случаи заражения коронавирусом в Чехии зафиксировали 1 марта.

Уже 10 марта запретили все спортивные, культурные, религиозные и культурные массовые мероприятия, остановили работу учебных заведений.

Чрезвычайное положение введено в стране с 12 марта: свободное передвижение людей в Праге и между городами без необходимости запретили.

Границы для иностранцев закрыты с 13 марта.



Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала