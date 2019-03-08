Дефицит сна делает людей эгоистами, – ученые

Американские исследователи выяснили, что недостаточное количество сна вынуждает людей вести себя эгоистично и не участвовать в жизни общества.

Эксперты из Университета Бригам Янгу опросили 1117 человек, пишет Earth.

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Все участники заполнили анкету, в которой указали свой режим сна и как часто они жертвуют деньги на благотворительность, подписывают петиции, и вообще принимают участие в решении общественных проблем.

Опрос показал, что существует связь между дефицитом сна и участием в общественной жизни. Так, чем меньше человек спит, тем меньше вероятность того, что он пожертвует деньги, пойдет на президентские выборы, станет волонтером или же любым другим образом примет участие в жизни общества.

По словам исследователей, потеря сна несет гораздо более широкие последствия, чем просто плохое настроение и самочувствие.

Хроническая нехватка сна может сделать людей менее социально ответственными, и, скорее всего, они будут вести себя эгоистично.

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