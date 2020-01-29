Дефицит витамина D может быть связан с возникновением прыщей

Специалисты пришли к выводам, что дефицит витамина D может сыграть важную роль при возникновении угрей.

Дефицит витамина D связан с различными воспалительными заболеваниями, и воспаление кожи – не исключение, об этом говорится в исследовании, опубликованном на NCBI.

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Исследование провели с помощью 200 участников. В первой сотне была абсолютно здоровая кожа, а вторая имела угревые воспаления. Специалисты обнаружили, что люди с угрями чаще имели дефицит витамина D, чем люди с "чистой" кожей.

После этого, специалисты рандомизировано распределили сотню людей с акне на еще две группы. Половина из них получала 0,25 грамм альфакальцидола (витамина D) ежедневно, а другие – плацебо.

Исследование длилось 3 месяца, и все это время участники потребляли назначены препараты. Подводя выводы, специалисты заметили, что уровень витамина D в крови у людей с акне стал выше, чем у людей из контрольной группы, принимавших плацебо.

И хоть урегулирование витамина D в организме улучшило состояние кожи участников, ученые признают, что для подтверждения этой связи необходимы дальнейшие исследования.

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