Дефицит витамина D повышает риски смертности – исследование

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Дефицит витамина D
Дефицит витамина D / ryu.jpn.com

По словам австрийских ученых, недостаток этого необходимого соединения особенно сильно влияет на людей в возрасте от 45 до 60 лет. Люди с дефицитом витамина D имеют почти в пять раз выше риски умереть от диабета.

Многочисленные исследования связывают недостаток витамина D в пожилом возрасте с повышенным риском смерти. Однако точные механизмы этой корреляции до сих пор оставались плохо изученными. Поэтому специалисты с Венского медицинского университета решили исследовать этот вопрос, рассказывает Eurek Alert.

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Ученые воспользовались данными по уровню витамина D в 78 581 человека, собранными в период с 1991 до 2011 год. Средний возраст участников – 51 год. Ученые выясняли, кто из группы участников уже умер, в каком возрасте и от каких заболеваний.

Сравнив показатели, ученые обнаружили, что низкая концентрация витамина D – около 10 нмоль/л - повышает риски смертности в 2-3 раза, причем сильнее всего эффект проявлялся у людей в возрасте от 45 до 60 лет.

И наоборот – уровни выше 90 нмоль/л снижали смертность на 30-40%. Как и в случае дефицита, больше риски были заметны в возрасте от 45 до 60 лет. Однако, у пациентов старше 75 лет витамин D уже никак не влиял на риски смертности.

Ученые отмечают, что в первую очередь недостаток витамина D повышала риск смертности от диабета – в 4,4 раза. Рак и сердечно-сосудистые заболевания также чаще развивались на фоне дефицита этого соединения, но здесь корреляция была не такой сильной.


Лучшим источником витамина D является солнце

В частности, ученые проанализировали смертность людей, в крови которых концентрация витамина D превышала 100 нмоль/л.

Предварительно ученые связывали высокие концентрации витамина с повышенным риском рака.

Избыточное количество витамина D в организме не менее опасно, чем его недостаток. Поскольку этот витамин относится к жирорастворимым, его излишки почки не могут вывести, как это происходит в случае превышения нормы некоторых водорастворимых витаминов, например, витамина С.

Поэтому важно не переборщить с витамином D.

При применении препаратов витамина D в неадекватных дозах и при длительном приеме может возникнуть острое или хроническое отравление (D-гипервитаминоз). Оно проявляется патологической деминерализацией костей, отложением кальция в почках, стенках сосудов, сердце, легких, кишечнике, а также значительным нарушением функций этих органов.

Вопрос приема витамина D в добавках дискуссионный. Одни специалисты говорят, что принимать его следует ежедневно, другие – рекомендуют получать витамин D из пищи.


Яйца, жирная морская рыба, кисломолочные продукты, печень и соевое молоко являются источником витамина D

В частности, экс-глава МЗ Ульяна Супрун рассказала, что исследования не показали эффективности рутинного приема витамина D для предотвращения переломов костей, депрессии, рака и сердечно-сосудистых болезней. Зато показана эффективность витамина D в предотвращении болезней верхних дыхательных путей и обострений астмы и поликистоза яичников.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Здоровое питание Медицина Диабет Сердечно-сосудистые заболевания исследования
Источник: Здоров'я 24
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