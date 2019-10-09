Действительно ли антидепрессанты вредят здоровью

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Вред антидепрессантов
Вред антидепрессантов / Twitter

В Украине к антидепрессантам люди относятся достаточно осторожно. Кто-то приравнивает их к наркотикам, а некоторые боятся побочных эффектов, однако оправданы ли эти страхи – читайте дальше.

Невролог Василий Олейников разобрался, почему люди боятся принимать антидепрессанты и разложил по полочкам все за и против.

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Антидепрессанты: за и против

  • Прежде всего стоит отметить, что с названием этого препарата сразу возникают неприятные ассоциации, ведь в корне термина присутствует слово "депрессия".
     
  • Подавляющее большинство людей до сих пор считают, что антидепрессанты принимаются только во время депрессии и игнорируют советы врача. Однако эти лекарства давно используются для лечения других заболеваний, где играют достаточно важную роль. Они действенны при напряжении, мигренях и головных болях, ОКР, хронических болевых синдромах, психогенных болях, тревожных расстройствах и панических атаках.
     
  • Теория о том, что от этих препаратов можно "сойти с ума", как будто от психотропных веществ – миф.
     
  • Боязнь побочных эффектов. Конечно, антидепрессанты – не леденцы, хоть и в них есть свои "побочные эффекты". А если серьезно, у большинства лекарственных средств есть побочные эффекты и ограничения, однако их можно избежать. Например, если есть серьезные опасения, можно начать употребление препарата с меньшей дозы, постепенно увеличивая ее.

  • Страх осуждения. Значительное количество людей до сих пор считат, что принимать антидепрессанты – стыдно. Если боитесь осуждения, эта проблема достаточно легко решается пересыпанием лекарств в другую тару или же приемом их дома. Однако важнейшим моментом является то, что ваше лечение касается лишь вас, поэтому можете смело игнорировать все бестактные вопросы в вашу сторону.

  • Боязнь зависимости. Так, после некоторых антидепрессантов действительно может возникнуть синдром зависимости, если принимать препараты в больших количествах. Однако этого можно избежать правильной дозировкой или же очень медленным снижением дозы. К слову, этот синдром может возникнуть после многих популярных лекарственных средств, например, после гормональных препаратов.

  • Если перестать принимать – симптомы снова появятся. Болезнь и вправду может вернуться, но не из-за лекарств, а через образ жизни, окружение, а также внешние и внутренние раздражители.

  • Страх управлять автомобилем во время прохождения курса лечения антидепрессантами – справедливый. Антидепрессанты способны снижать скорость реакции, однако это не причина отказываться от лечения. На некоторое время вы можете найти альтернативный метод передвижения по городу, например: общественный транспорт, такси, а также друзья или родственники, которые могут вас "подвезти". Если до рабочего места не так уж и далеко – это прекрасная возможность начать ходить пешком. Доказано, что физическая активность снижает уровень стресса, что однозначно поможет вам быстрее выздороветь.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Стресс Профилактика заболеваний
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