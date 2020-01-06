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Действительно ли антиперспирант может вызвать рак

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Рак молочных желез и антиперспиранты / Pinterest

Использовать антиперспиранты или нет – личное дело каждого. Но множество женщин беспокоит вопрос – правдивы ли слухи о том, что эти средства могут вызвать рак?

Так это или нет, ответила врач Татьяна Калиний.

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В некоторых антиперспирантах содержится алюминий. Есть данные, которые указывают на то, что соединения алюминия поглощаются кожей и действуют на эстрогеновые рецепторы молочной железы, который стимулирует рост клеток.

Но дело в том, что концентрация алюминия одинакова как в здоровых, так и в больных раком тканях. Всасывание алюминия через кожу составляет около 0,01%.

Поэтому утверждать, что алюминий в антиперспирантах является причиной развития рака молочной железы – бессмысленно.

Правда ли, что антиперспирант "блокирует" лимфатические узлы?

Соединения, содержащие алюминий блокируют потовые железы, однако это не имеет никакого отношения к лимфооттоку. Поэтому сами лимфатические узлы работают в обычном режиме.

Вредны ли парабены в антиперспирантах

Эти соединения обладают слабым эстрогеноподобным действием, поэтому и ассоциируются с риском развития рака молочных желез.

Но парабены содержатся и в пищевых продуктах, помадах, кремах, лосьонах, шампунях и других косметических средствах.

Еще 16 лет назад следы парабенов были обнаружены в тканях молочных желез, пораженных раком. Но выяснить, откуда именно они туда попадают, не удалось и сейчас.

Впрочем собственные эстрогены человека значительно мощнее, и ключевую роль в развитии рака молочных желез играют наследственность, ожирение и бесконтрольный прием гормональных препаратов.

Что вы можете сделать для профилактики:

  • выбирать средства без парабенов;
  • заботиться о личной гигиене (после рабочего дня стоит смыть остатки антиперспиранта с кожи, а не наслаивать день за днем);
  • не использовать средства по истечении срока годности;
  • не наносить их на поврежденную кожу.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Онкозаболевания Мифы о здоровье
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