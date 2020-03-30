Действительно ли COVID-19 создали люди: миф и правда о лабораторной теории

В социальных сетях передается информация о том, что ужасную пандемию коронавируса (COVID-19) вызвали специально (или по неосторожности) люди. Имеет ли такая теория право на жизнь? Попробуем разобраться.

Все мы видели художественные фильмы о преднамеренном заражении человечества вирусом. Некоторые настолько увлекается теориями заговоров, что готовы поверить в реальность такого сценария. Однако стоит заметить, что основания для таких разговоров все же есть.

Читать также Это только начало, – инфекционист сказал, сколько на самом деле больных COVID-19 в Украине

В 2015 году в одном из самых авторитетных научных журналов "Nature" была опубликована статья об исследовании американских ученых. Они создали смертельно опасный для человека коронавирус, экспериментируя с летучими мышами.

По данным издания, биологи создали вирус, способный непосредственно заражать человека и вызвать его смерть. Исследователи экспериментировали с созданием гибрида коронавируса летучей мыши, который живет в Китае. Они скрестили поверхностный белок с вирусом SARS. В итоге получился вирус-мутант.



Коронавирус штамм 2019-nCoV / Фото: Global Look Press

Тесты показали, что он способен очень быстро и активно развиваться в клетках человеческого тела. Авторы исследования считают, что внесли значимый вклад в медицину, ведь они доказали, что данный вирус смертельно опасен. Итак, человечество предупреждено.

Однако открытие вызвало жаркие дебаты в научной среде. Спорят больше не о его ценности, а о возможной утечке вируса из лаборатории.

Ученые сходятся во мнении, что вирус-мутант способен забрать массу жизней. Критике подвергается и тот факт, что эксперимент был проведен после того, как в 2014 году власти США ввели мораторий на финансирование исследований таких вирусов гриппа, как SARS и MERS. В данном случае почему-то было сделано исключение.

Так этот коронавирус, который бушует в мире, создал человек?

Нет. Люди исследовали уже семь разновидностей коронавируса. COVID-19 – это болезнь, что уже убила тысячи людей, вызванная коронавирусом естественного происхождения. Факт уже доказан. Об этом пишут на сайте того же журнала "Nature".

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывает вирусную инфекцию COVID-19, как и любые другие вирусы (в частности, коронавирус SARS-CoV-1, который вызвал предыдущую вспышку заболеваемости – в 2003 году), возник в результате переноса от животных.

Резервуарами вируса оказались летучие мыши. Иммунная система этих животных способна хранить подобные вирусы без вреда для самого существа.



Летучие мыши / рисунок в книге Ernst Haeckel, "Kunstformen der Natur", 1904

Доктор медицинских наук, профессор Виктор Досенко объясняет откуда взялся этот коронавирус, пишут на сайте Национальной академии наук Украины.

"Сейчас очень распространены различные конспирологические теории возникновения пандемии COVID-19, говорят о каких-то якобы заговорах против человечества с целью подрыва мировой экономики или уничтожения значительной части населения планеты. Подобные настроения может подпитывать и массовая культура – например, фильмы, в которых ученых изображают как общественно опасных психов, мечтающих о мировом господстве и для этого создают некое биологическое или иное супероружие. Это абсурд, никто в современном мире искусственно не будет создавать патогенные вирусы для убийства людей и это невозможно сделать в тайне", – сказал Досенко.

Профессор также добавил, что результаты генетического анализа коронавируса SARS-CoV-2 показали, что этот вирус не получил ни одного вмешательства извне, он имеет вполне естественное происхождение.



Виктор Досенко / фото: Свой бизнес

Анализ структуры коронавируса SARS-CoV-2 показал, что вирус возник в результате естественной эволюции, и не был искусственно выведен в лаборатории.

Сравнивая имеющиеся данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов,

– отметил Кристиан Андерсен, доктор философии, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research.

Белок SARS-CoV-2 был настолько эффективен для связывания человеческих клеток, что ученые пришли к выводу, что это результат естественного отбора, а не продукт генной инженерии.

По словам ученых, естественную эволюцию вируса также подтверждает его молекулярная структура. Если бы кто-то пытался создать новый коронавирус как патоген, он бы создал его из основы вируса, который точно вызывает болезнь.

Но ученые обнаружили, что основа SARS-CoV-2 существенно отличается от уже известных коронавирусов и в основном напоминает родственные вирусы, обнаруженные у летучих мышей и ящеров.

Какое животное передало вирус нам?

Однако нет никаких зарегистрированных случаев прямой передачи от летучей мыши человеку, что позволяет предположить, что был посредник.

Промежуточным хозяином коронавируса, скорее всего, являются панголины – похожие на рептилий панцирные млекопитающие, которых используют в китайской традиционной кухне и народной медицине, занесенные в Красную книгу.



Панголин / фото: bab.net

Геномная последовательность нового коронавируса, выделенного у панголинов, оказалась на 99% идентичной геному коронавируса нового типа у зараженных пациентов.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на исследование Южно-Китайского аграрного университета.

Исследовательская группа президента университета Лю Яхунга проанализировала более 1000 образцов диких животных и обнаружила панголина как наиболее вероятного промежуточного хозяина.



Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

Эпилог

В заключение стоит добавить, что COVID-19 – респираторное вирусное заболевание. Ничего специфического в коронавирусной инфекции нет: она сопровождается такими же симптомами, как и сезонный грипп и другие вирусные инфекции. Да, этот вирус может угрожать жизни человека, который имеет другие серьезные болезни и слабую иммунную систему. Поэтому следует придерживаться карантина и правил гигиены. Пренебрежение ими приведет к потере контроля над пандемией и повтору итальянского сценария.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.