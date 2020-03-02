Действительно ли дети становятся гиперактивными из-за употребления сахара

Мнение о том, что сахар влияет на поведение детей, впервые появилось в медицинской литературе в 1922 году. Впоследствии оно распространилось в массы благодаря книге доктора Бена Фингольда "Почему ваш ребенок гиперактивен".

В книге рассказывалось о мальчике-хулигане, чье плохое поведение связывали с чрезмерным употреблением сладостей и сахаров. Некоторые исследователи поддерживали эту теорию, сообщает The New York Times.

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Они считали, что высокое содержание сахаров вызывает всплеск секреции инсулина, тем самым провоцируя выработку адреналина и влияя на гиперактивность.

Но впоследствии ученые поставили под сомнение эту теорию, и окончательный ответ на этот вопрос дали еще в 1994 году. Группа ученых провела масштабное исследование, привлекая к нему детей дошкольного возраста. Специалисты обнаружили, что сахар не влияет на поведение детей и их когнитивные функции.

Несмотря на то, что эту теорию опровергли уже несколько раз, многие родители до сих пор считают ее правдивой. Но в этом есть и преимущества, ведь ограничить количество потребления сахаров является хорошей идеей.

Хотя уменьшение количества сахара не влияет на поведение, потребление его в больших количествах является фактором риска ожирения, диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

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