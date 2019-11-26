Действительно ли гипноз может лечить болезни

Гипноз может облегчить боль, ослабить бессонницу и симптомы синдрома раздраженного кишечника, помочь людям в лечении рака или при посттравматическом стрессовом расстройстве. Иногда он помогает похудеть, бросить курить и справиться с депрессией. Но он не может быть основным методом лечения.

Гипноз – это не плод воображения человека, а вполне реальное состояние, в котором изменяется мозговая активность. Эти изменения можно увидеть на электроэнцефалографии или томографии.

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Эффекты гипноза не совпадают с плацебо-эффектом. Например, если у человека болит голова, то под воздействием плацебо человек может перестать испытывать боль (считая, что принял анальгетик). В состоянии гипноза боль продолжает ощущаться, но воспринимается как нечто незначительное.

Кто владеет гипнозом?

Техникой гипноза может овладеть любой человек, которому это интересно. Существуют учебные курсы по гипнозу для врачей. Медики, специализирующиеся на гипнозе, стремятся стать членами американского, европейского или Международного общества гипнотерапевтов.

Как действует гипноз?

Фантастические романы и фильмы, а также сеансы сценического гипноза приучили нас думать, что загипнотизированный человек способен совершить преступление или просто вести себя глупо, а потом напрочь забыть об этом эпизоде.

В реальности люди в состоянии гипноза полностью контролируют свое тело, поэтому вряд ли будут совершать действия вопреки собственной воле. Например, состояние гипноза не мешает врать.

Эксцентричное поведение людей на сеансах сценического гипноза (как у Кашпировского) психологи объясняют желанием человека соответствовать ожиданиям публики во время сеанса, дезориентацией или сговору с гипнотизером. При этом признают, что наблюдения за сценическим гипнозом повышает шансы на то, что человек в будущем окажется восприимчив к гипнотерапии. А вот плохо помнить какие-то детали происходящего во время гипноза человек действительно может.



Гипноз способен уменьшить боль

Что лечит гипноз?

Гипноз действительно способен стать эффективным подспорьем (но не золотым стандартом лечения!) при некоторых заболеваниях. Он помогает:

облегчить боль, вызванную ожогами, раком, схватками во время родов, синдромом раздраженного кишечника, фибромиалгией, дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, а также зубную боль, мигрень, боль при травмах и во время операций;

облегчить "приливы" в период менопаузы;

справиться с бессонницей, сновидством, энурезом, шумом в ушах, зависимостью от никотина и пищевой зависимостью;

уменьшить побочные симптомы от лучевой и химиетерапии;

снять тревогу, фобии, посттравматический стресс, проблемы с эрекцией, облегчить проявления депрессии.

При этом эффективность гипноза не всегда одинакова, она зависит от восприимчивости человека. По данным исследований, лишь каждый десятый из нас способен в полной мере ощутить на себе эффекты гипнотерапии.

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