Действительно ли хлеб на дрожжах вредный: ответ Супрун

Существуют ложные утверждения о том, что якобы от дрожжей болит живот, могут быть инфекции и даже рак. Такие высказывания чаще всего далеки от медицины и научных исследований.

Несмотря на это, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает: больше всего споров вызывают именно дрожжи в хлебе.

Читайте также: Какие продукты нельзя долго хранить в морозилке: перечень

Когда речь идет о дрожжах, то подразумевается различные штаммы микроорганизмов. Все зависит от продукта.

Дрожжи добавляют в тесто, чтобы оно было рыхлым и питательным. Когда хлеб печется, углекислый газ поднимается и делает в тесте дырочки.



Дрожжи добавляют в тесто, чтобы оно было рыхлым и более питательным

В то же время закваска — тоже микроорганизмы, это смесь молочнокислых бактерий и дрожжей. Они расщепляют мальтозу теста и сахар с образованием молочной кислоты и углекислого газа. Если испечь хлеб без дрожжей, закваски или соды он будет достаточно плоским.

Ульяна Супрун “Кроме рыхлости дрожжи делают хлеб полезным — обогащают его витаминами и аминокислотами. В частности, в таком хлебе больше железа. Когда тесто подходит, ферменты микроорганизмов разрушают фитин муки. Фитин – это соединение, которое связывает ионы железа или цинка, и делает их недоступными для усвоения в нашем кишечнике. Поэтому хлеб на кислом тесте содержит значительно больше доступного железа”.

При высоких температурах дрожжи и споры погибают, это происходит даже при незначительном нагревании. Поэтому Супрун советует не переживать, что живые в хлебе могут принести какой-то вред — не стоит.

Вздутие и боли в животе после употребления хлеба могут возникнуть из-за большого количества углеводов и малого количества клетчатки.

Если же вы хотите сделать рацион более здоровым, тогда стоит выбирать цельнозерновой хлеб. Он содержит больше питательных веществ, витаминов, минералов и клетчатки. Главное – хорошо его пережевывайте и запивайте.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.