Действительно ли хлеб на дрожжах вредный: ответ Супрун
Существуют ложные утверждения о том, что якобы от дрожжей болит живот, могут быть инфекции и даже рак. Такие высказывания чаще всего далеки от медицины и научных исследований.
Несмотря на это, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает: больше всего споров вызывают именно дрожжи в хлебе.
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Когда речь идет о дрожжах, то подразумевается различные штаммы микроорганизмов. Все зависит от продукта.
Дрожжи добавляют в тесто, чтобы оно было рыхлым и питательным. Когда хлеб печется, углекислый газ поднимается и делает в тесте дырочки.
Дрожжи добавляют в тесто, чтобы оно было рыхлым и более питательным
В то же время закваска — тоже микроорганизмы, это смесь молочнокислых бактерий и дрожжей. Они расщепляют мальтозу теста и сахар с образованием молочной кислоты и углекислого газа. Если испечь хлеб без дрожжей, закваски или соды он будет достаточно плоским.
При высоких температурах дрожжи и споры погибают, это происходит даже при незначительном нагревании. Поэтому Супрун советует не переживать, что живые в хлебе могут принести какой-то вред — не стоит.
Вздутие и боли в животе после употребления хлеба могут возникнуть из-за большого количества углеводов и малого количества клетчатки.
Если же вы хотите сделать рацион более здоровым, тогда стоит выбирать цельнозерновой хлеб. Он содержит больше питательных веществ, витаминов, минералов и клетчатки. Главное – хорошо его пережевывайте и запивайте.
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