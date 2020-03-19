Действительно ли ибупрофен вредит при коронавирусе: реакция врачей

Представители Минздрава Франции 14 марта заявила о том, что нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, наносят вред при лечении коронавируса.

Зато вместо НПВП для снижения температуры они рекомендуют ацетаминофен (парацетамол), сообщает WebMD.

Заявление Франции Повышенную температуру при коронавирусе можно сбивать только одним препаратом

Но многие врачи, особенно за пределами Франции, заявили, что для такой рекомендации недостаточно доказательств.

Министерство здравоохранения Испании заявило, что нет доказательств того, что ибупрофен (или другие НПВП) вызывают дополнительные побочные реакции при лечении коронавируса. Британские врачи также с этим согласились, хотя и отметили, что ацетаминофен – лучший выбор для лечения инфекции в целом.

Зато на сайте производителей "Нурофена" (ибупрофена) появилось заявление, в котором говорится, что "соответствующее использование ибупрофена и парацетамола все еще рекомендуется большинством европейских органов здравоохранения как часть симптоматического лечения".

Нет никаких доказательств того, что ибупрофен негативно влияет на результат выздоровления у пациентов, страдающих от инфекции Covid-19

– говорится в сообщении.

Минздрав Польши также заявил о необоснованности такого утверждения и предостерег людей не делать поспешных выводов в то время, когда стресс и паника чрезвычайно высоки.

Между тем Министерство здравоохранения Испании подчеркнуло, что хотя и нет доказательств того, что НПВП ухудшают течение инфекции COVID-19, в инструкции к ибупрофену указано, что прием препарата может маскировать симптомы инфекций, из-за чего человек может не заметить переход к более тяжелой стадии. Но это касается всех инфекций, а не конкретно Covid-19.

К слову, во Франции более жесткие ограничения по продаже НПВС, чем в других странах.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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