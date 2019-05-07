Действительно ли IQOS безопасны: объяснение Минздрава

Изделия для нагрева табака IQOS не являются безопасными. Сейчас нет никакого способа употреблять табак безопасно.

В конце апреля Агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешило продажу нового табачного продукта IQOS – системы для нагревания табака на рынке США.

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Эту новость быстро распространили украинские СМИ, однако с неправильными акцентами. Центр общественного здоровья Минздрава Украины разъяснил, какое решение приняло FDA на самом деле и какие есть риски при использовании изделий для нагрева табака от любого производителя.

Как работает IQOS

Стики для новейших систем курения содержат табак и вызывают зависимость. Отказаться от их употребления может быть так же сложно, как и от курения обычных сигарет.

Такие устройства НЕ помогают отказаться от курения обычных сигарет.

Не хватает независимых исследований об их влиянии на здоровье, в том числе – долгосрочном. Исследования, проведенные индустрией, не должны приниматься во внимание, поскольку являются манипулятивными.

Хотя производитель отмечает, что его продукт выделяет меньше вредных веществ, это совсем не значит, что он безопаснее для здоровья. У каждого организма свой порог действия токсичных веществ, поэтому даже незначительное их влияние на организм может вызвать серьезные заболевания. Результаты некоторых последних независимых исследований свидетельствуют о том, что при использовании изделий для нагрева табака уровень некоторых выделяемых токсичных веществ в разы выше, чем в сигаретах.



Нет ни одного безопасного способа употребления табака

Что на самом деле разрешило Агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США?

FDA только разрешило продажу одного из новейших средств курения на территории США, но с очень жесткими ограничениями (которые применяются к табачным изделиям):

будет введена соответствующая маркировка изделий (предупреждения о рисках для здоровья, как на пачках сигарет);

будет запрещена реклама продукта (не только стиков, но и всех компонентов системы);

будет запрещена продажа несовершеннолетним (четко определена целевая группа продукта – взрослые, употребляющие табак).

К тому же, производитель обязан информировать FDA о всех планах по маркетингу продукта заранее, а FDA оставляет за собой право отозвать свое решение, если установленные требования будут нарушены.

FDA не признало, что курение изделия для нагрева табака является более безопасным для здоровья, поскольку не хватает вероятных данных.

Об этом говорилось и два года назад, когда компания-производитель только подала запрос на разрешение продавать свой продукт на территории США. С тех пор решение не изменилось.

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