Действительно ли кокосовый сахар полезнее

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Полезен ли кокосовый сахар
Полезен ли кокосовый сахар / pixabay.com

Кокосовый сахар становится популярным среди тех, кто хочет, чтобы пища была полезнее и натуральнее.

Производители уверяют, что органический кокосовый пальмовый сахар лучше, чем обычный сахар, потому что в нем содержатся полезные нутриенты, у него ниже гликемический индекс и вообще он органический, сообщает "Клуб доказательной медицины".

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Как добывают кокосовый сахар?

На цветке кокосовой пальмы делается надрез, и жидкий сок собирается в контейнеры;
Сок нагревают до тех пор, пока большая часть воды не испарится;
Конечный продукт – коричневый и гранулированный. Его цвет похож на коричневый сахар, но размер частиц обычно меньше. Процесс максимально натуральный, но так ли это важно?

Действительно ли полезен кокосовый сахар?

В кокосовом сахаре, в отличие от столового, действительно есть железо, цинк, кальций, полифенолы и антиоксиданты, а также инулин, о чем очень любят говорить производители.

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Но! Их содержание настолько низкое, что нужно съесть очень много сахара, чтобы получить нужное количество этих веществ. Их гораздо больше в других продуктах, которые составляют нормальный здоровый рацион человека. А много сахара – это плохо.

Гликемический индекс (показатель того, как быстро повышается уровень сахара в крови после употребления продукта) обычного сахара около 60, кокосового сахара ниже – 54. Это незначительная разница. Имейте это в виду, особенно если у вас сахарный диабет.

Вывод: если вы готовы добавить несколько ложек кокосового сахара в кофе вместо одной, потому что это полезнее – не делайте этого. Никакие преимущества кокосового сахара не могут оправдать повышенное содержание сахара в пище.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание Диеты
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