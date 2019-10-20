Действительно ли люди раньше были счастливее

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Счастье людей
Счастье людей / unsplash.com

Считается, что раньше было лучше, а люди были намного счастливее. Но научные исследования показали, что это не так.

Ученые из Университета Уорика в своем исследовании воспользовались методикой анализа слов.

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Эксперты проанализировали восемь миллионов книг и 65 миллионов газетных статей, опубликованных в период с 1820 по 2009 год. Они предоставляли "баллы счастья тысячам" слов на разных языках, а потом вывели относительную пропорцию положительных и негативных настроений в Великобритании, США, Германии и Италии.

Нині люди найщасливіші за останні 200 років
Нынче люди самые счастливые за последние 200 лет

Ученые учли тот факт, что со временем слова изменяют свои оттенки. Например, если раньше слово "гей" имело исключительно негативный характер, то со временем оно перестало ассоциироваться с чем-то плохим.

Выводы оказались очень простыми: если судить по публикациям, то за последние 200 лет люди никогда не были так счастливы, чем сейчас. Самое большое несчастье было зафиксировано во время Первой и Второй мировой войны, что вполне ожидаемо.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
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