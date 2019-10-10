Действительно ли музыка помогает заснуть: исследование

Музыка – хорошая альтернатива снотворным препаратам, ведь не имеет побочных эффектов. Многие люди слушают музыку перед сном, однако действительно ли она такая действенная?

Ученые из лондонского университета Голдсмитс пришли к выводу, что музыка действительно помогает быстрее погрузиться в сон, но все зависит от жанра, сообщает Постнаука.

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Исследователи опросили 403 человек, чтобы понять, почему люди используют музыку против бессонницы и какая именно им помогает. Результаты показали, что одни жанры музыки позволяют заснуть лучше, чем другие.

Результаты опроса участников исследования:

Жанр Влияние в % Классика 31, 96% Рок 10, 82% Поп 7, 47% Акустика 6, 70% Джаз 6, 19% Саундтреки 5, 93% Эмбиент 5, 93% Фолк 5, 15% Инструментальная музыка 4, 90% Инди 4, 12% Медитация 4, 12% Металл 3, 35% Электро 2, 58% Хаус 0, 77%

Для сна лучше всего подходят спокойные композиции в медленном темпе, в которых немного динамических изменений. Она позволяет успокоиться, замедлить физиологические процессы и выбросить из головы лишние мысли.

Как музыка влияет на нас

Во время прослушивания музыки, человек синхронизирует свое дыхание и пульс с ее темпом. Поэтому если слушать классическую музыку, тело расслабляется и готовится ко сну. Кроме того, она снижает эмоциональное возбуждение и тревогу, что происходит под влиянием гормонов кортизола и окситоцина.

Очевидно, что агрессивные и быстрые композиции вас однозначно не усыпят, поэтому можете отложить их на утро или для физической активности.

По легенде, композиция Иоганна Себастьяна Баха "Гольдберг-вариации" была написана по заказу состоятельного человека, который страдал от бессонницы.

Попробуйте прослушать композицию перед сном, думать о хорошем и расслабиться.

Успокаивающая композиция Иоганна Себастьяна Баха: видео

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