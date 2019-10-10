Действительно ли музыка помогает заснуть: исследование
Музыка – хорошая альтернатива снотворным препаратам, ведь не имеет побочных эффектов. Многие люди слушают музыку перед сном, однако действительно ли она такая действенная?
Ученые из лондонского университета Голдсмитс пришли к выводу, что музыка действительно помогает быстрее погрузиться в сон, но все зависит от жанра, сообщает Постнаука.
Читайте также: Зачем нам сновидения: неожиданный ответ ученых
Исследователи опросили 403 человек, чтобы понять, почему люди используют музыку против бессонницы и какая именно им помогает. Результаты показали, что одни жанры музыки позволяют заснуть лучше, чем другие.
Результаты опроса участников исследования:
|Жанр
|Влияние в %
|Классика
|31, 96%
|Рок
|10, 82%
|Поп
|7, 47%
|Акустика
|6, 70%
|Джаз
|6, 19%
|Саундтреки
|5, 93%
|Эмбиент
|5, 93%
|Фолк
|5, 15%
|Инструментальная музыка
|4, 90%
|Инди
|4, 12%
|Медитация
|4, 12%
|Металл
|3, 35%
|Электро
|2, 58%
|Хаус
|0, 77%
Для сна лучше всего подходят спокойные композиции в медленном темпе, в которых немного динамических изменений. Она позволяет успокоиться, замедлить физиологические процессы и выбросить из головы лишние мысли.
Как музыка влияет на нас
Во время прослушивания музыки, человек синхронизирует свое дыхание и пульс с ее темпом. Поэтому если слушать классическую музыку, тело расслабляется и готовится ко сну. Кроме того, она снижает эмоциональное возбуждение и тревогу, что происходит под влиянием гормонов кортизола и окситоцина.
Очевидно, что агрессивные и быстрые композиции вас однозначно не усыпят, поэтому можете отложить их на утро или для физической активности.
По легенде, композиция Иоганна Себастьяна Баха "Гольдберг-вариации" была написана по заказу состоятельного человека, который страдал от бессонницы.
Попробуйте прослушать композицию перед сном, думать о хорошем и расслабиться.
Успокаивающая композиция Иоганна Себастьяна Баха: видео
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.