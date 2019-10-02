Действительно ли нельзя класть горячее в холодильник

Существует четкое утверждение, что в холодильник нельзя класть пищу, пока она полностью не остыла. Хоть в этом и есть доля правды, это все равно не совсем правильное утверждение.

Продукты нужно охладить или заморозить максимум до 2 часов после приготовления, даже если они не успели остыть полностью, сообщает U. S. Food & Drug.

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Стоит отметить, что горячую еду действительно нельзя помещать в холодильник или морозильную камеру. Однако лишь из-за того, что она может повысить температуру внутри холодильника или морозильной камеры. Горячее разрешается положить только в небольшом количестве и в неглубокой посуде.

Однако хранить блюда в комнате пол дня, пока они не остынут, также нельзя. При комнатной температуре количество вредных бактерий может удваиваться каждые 20 минут. Именно поэтому важно вовремя охлаждать продукты.

Это касается не только что приготовленных продуктов, но и принесенных из магазина. Вообще, любые продукты не должны храниться при комнатной температуре более 2 часов.

Если температура воздуха превышает 32 градуса, продукты нужно положить в холодильник в течение 1 часа. Поэтому горячую пищу нужно намеренно охладить перед тем, как положить ее в холодильник.

Разделите еду на небольшие порции и разложите по неглубоким емкостям; Крупную нарезку мяса или целой птицы следует разделить на более мелкие куски, после чего каждую порцию завернуть и поместить в небольшую посуду; Помойте раковину на кухне, после чего наполните ее чистой холодной водой и льдом; Поместите посуду с продуктом в ледяную воду. При этом следите, чтобы вода из раковины не попала в пищу; В процессе помешивайте блюда, которые охлаждаете – это ускорит процесс;​

Важно! Если в течение 2 часов пища не успела остыть полностью, ее все равно стоит отправить в холодильник.



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