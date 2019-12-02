Действительно ли отказ от соцсетей делает нас счастливее: исследование

Отказаться от соцсетей на определенный период времени, ограничить время, которое проводите в интернете для психоэмоционального здоровья – такие призывы ныне распространены. Считается, что гаджеты и соцсети перегружают наш мозг, а значит, нужно устанавливать определенные ограничения и детокс. Однако, правда ли это помогает?

Новые исследования опубликованы в Media Psychology, свидетельствуют, что подобные ухищрения по ограничению времени в соцсетях – бессмысленны.

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Ученые доказали, что отказ от соцсетей никак не влияет на качество нашей жизни и не делает нас счастливее.

Предыдущие работы, которые исследовали связь счастья со временем проведенным за экранами, были ограниченными, ведь не было установлено порядка действий: что было первым – частое использование соцсетей или плохое ментальное самочувствие.

То есть, если частое использование соцсетей приводило к плохому самочувствию, должны ли мы исключать вероятность того, что несчастные люди просто сидят в соцсетях больше?



Вероятно, длительное пребывание в соцсетях является указанием о проблемах в реальной жизни

Ученые решили проверить, что будет, если группа добровольцев будет активно избегать соцсетей.

Они разделили участников на 5 групп: первые четыре продолжили использовать соцсети: Facebook, Twitter, Snapchat и Instagram – по-прежнему, а пятая группа воздержалась от диджитала на периоды 7, 14, 21 и 28 дней.

В конце каждого периода участники должны были записывать данные о том, как они проводили время, а также отвечали на вопросы по качеству жизни.

Ученые обнаружили, что значительных эффектов от диджитал-детокса не было. Однако, если вы чувствуете, что лично вам без гаджетов лучше – супер, придерживайтесь системы, которую наладили.

И если вам кажется, что вы несчастливы, лучше договориться о визите к психотерапевту, а не вините в этом соцсети.

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