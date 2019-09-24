Действительно ли погода умеет вызывать боль в суставах

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Погода не влияет на суставы
Погода не влияет на суставы / pixabay.com

Нет. Боль в суставах может появиться перед дождем, но это совпадение, а не закономерность. Наука не нашла никаких доказательств взаимосвязи.

Все попытки найти первоисточник мифа сводятся к утверждениям Гиппократа о том, что ледяные зимние дожди вызывают боли в плечах и ключицах. Даже если Гиппократ такое и утверждал, с того времени связь боли в суставах и погоды уже опровергли.

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Гипотезу проверяли на людях с ревматоидным артритом, остеоартрозом, хронической болью в пояснице. Они обращались к врачам с жалобами на боль в коленном суставе, спине, шее, руке, стопе. Ученые сопоставили даты консультаций с метеорологическими данными. Из 11 миллионов посещений врача только 2 миллиона совпало с плохой погодой. С таким же успехом можно было бы утверждать, что боли обостряются, когда на небе солнце.

Появление боли связано с индивидуальными особенностями организма, а не с погодными факторами. Так, некоторые погодные факторы могут влиять на самочувствие человека.

Погода не впливає на суглоби
Погода не влияет на суставы

Например, холодный воздух способен спровоцировать приступ астмы, а изменение атмосферного давления – повышение или снижение артериального давления (однако изменения настолько незначительны, что большинство людей их не замечает). Но природные факторы, влияющие на боль в суставах, науке не известны.

Что же делать?

Если не было травм, но вы почувствовали дискомфорт в суставе – обратитесь к терапевту.

Боль сопровождается чувством скованности после пробуждения и припухлостью в области сустава – нужно идти к ревматологу. Он поможет выявить причины болей и не пропустить серьезное заболевание типа ревматоидного артрита.

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Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Лечение Погода
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