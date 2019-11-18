Действительно ли сахар вызывает рак

Есть утверждение, что сахар вызывает рак, но оно несколько преувеличено. Однако он способен спровоцировать некоторые факторы, действительно вызывающие онкозаболевания.

Онколог-гематолог Татьяна Скрипец рассказала, в каких количествах сахар может вызвать рак.

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Каждая клетка тела использует глюкозу для получения энергии. Раковые клетки используют примерно в 200 раз больше, чем другие, поэтому им требуется огромное количество сахара, чтобы расти.

Сахар поступает не только из сладостей, но и из привычных пищевых продуктов:

Во фруктах (фруктоза); В овощах (глюкоза); В молочных продуктах (лактоза); И также в углеводах: хлеб, макароны и рис;



Сахар содержится не только в десертах

А если полностью исключить эти продукты?

Пока нет достаточных доказательств, что диета с низким содержанием сахара или углеводов, снижает риск развития рака. Так, есть определенные небольшие исследования, но стопроцентно подтвержденных пока нет.

Единственным исключением является рак пищевода. Недавнее исследование показывает, что сахар и сладкие напитки могут повысить вероятность развития этого рака на 70% и более.

Множество экспертов, учитывая Американское онкологическое общество, не считают, что сахар вызывает рак. По их мнению, настоящей проблемой является ожирение. Клинически доказано, что избыточный вес или ожирение может вызвать по меньшей мере 13 видов рака.

Жировые клетки выделяют воспалительные белки – адипокины, которые могут повредить ДНК и вызвать опухоли. Чем больше жировых клеток, тем больше адипокины.

Также врач добавила, что инсулин тоже может спровоцировать развитие некоторых онкозаболеваний.

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