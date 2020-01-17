Действительно ли стресс вызывает язву желудка
Нет, язва не возникает, когда у вас много эмоционального и физического напряжения. Эксперты говорят, что это скорее редкость, и происходит только в редких случаях.
Язва желудка обычно развивается очень медленно, и ей предшествует длительная история болезни. Однако, не стоит недооценивать стресс, он может сыграть свою негативную роль, пишет FitForFun.
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Как возникает язва желудка
Сначала возникает воспаление слизистой желудка. Бактерия, которая называется Helicobacter pylori, виновата в 80% случаев. Если смешивается баланс между желудочной кислотой и защитными факторами слизистой оболочки желудка – возникает воспаление. И только на второй стадии хронического воспаления желудка может возникнуть язва.
Триггеры для воспаления желудка
При очень большом стрессе и очень малом балансе движения и отдыха в организме появляется избыток гормонов стресса, таких как адреналин или кортизол.
Стресс почти не влияет на образование язвы \ buoyhealth.com
Это может привести к ряду проблем со здоровьем (нарушение сна, выпадение волос, потеря аппетита, аритмия сердца и т. д.). И косвенно, стресс может также повлиять на желудок.
Также у вас может появиться язва, если:
- Вы стали постоянным курильщиком;
- Употребляете много алкоголя;
- Часто пьете обезболивающие, такие как парацетамол;
- Постоянно употребляет в пищу продукты с высокой кислотностью или, которые стимулируют образование кислоты (колбаса, сахар, белая мука, алкоголь, кофе).
Но это лишь 20% случаев, основной причиной является бактерия Helicobacter pylori.
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