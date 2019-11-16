Действительно ли в вакцинах содержится ртуть

Ни в одной вакцине не содержатся опасные соединения ртути. Но есть те, которые не вредны для людей.

Человек – это ходячая таблица Менделеева. Кроме воды (70%), живые ткани состоят из множества органических молекул (24%) и различных неорганических соединений (6%).

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Основные строительные компоненты органической составляющей – это молекулы углерода, азота, водорода, кислорода, серы, фосфора, а неорганика – это – кальций, фосфор, кислород, натрий, магний, сера, бор, хлор, калий, ванадий, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, молибден, хром, кремний, йод, фтор, селен.

Также, в организме временно или постоянно могут накапливаться некоторые соединения, потребляемые нами с пищевыми продуктами, и ртуть, а точнее ее производные, одно из таких веществ.

В чем опасность ртути?

Между металлической ртутью в чистом виде (как в ртутном термометре), метилртутью (органическое соединение ртути, содержится в морепродуктах) и этилртутью (консерванте в вакцинах) есть большая разница.

Металлическая ртуть – особенно опасны ее пары при вдыхании, они обладают нейротоксической действием.

Метилртуть – металлорганический катион ртути c химической формулой [CH3Hg] +. Легко соединяется с такими анионами, как Cl-, OH-, NO3-. Это ядовитое соединение способно накапливаться в организме. Токсичность выше, чем у металлической ртути, путем способности деактивировать некоторые ферменты в организме человека.

Этилртуть – тиосалицилат натрия C9H9HgNaO2S (торговые названия: тимеросал, тиомерсал, мертиолят – это ртутьорганический антисептик, применяется как консервант.

Сколько этилртути в вакцинах?

В некоторых инактивированных вакцинах содержится как остаточная примесь. Это следствие применения его на промежуточных этапах при производстве. Концентрация на дозу 0,5 мл – менее 1 (чаще 0,3-0,5 мкг.

Специально прилагается к вакцинам как антисептик для сохранения стерильности в флаконах.

Тимеросал применяют в вакцинах уже 70 лет. Для того же его добавляют в некоторые глазные, ушные и назальные капли, препараты иммуноглобулинов человека и сыворотки, а также в растворы антигенов для кожных проб и чернил для татуировок.

Ряд исследований доказал его безопасность, особенно в таких низких дозах.

Какие вакцины содержат тиомерсал?

К вакцинам, которые содержат тиомерсал, относятся: вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС), вакцины против гепатита В, гемофильной b инфекции (Hib-вакцина), бешенства, гриппа и менингококковых инфекций. Обычно эти вакцины содержат как консервант тиомерсал в различных концентрациях (от 8 до 50 мкг на дозу вакцины). Кроме того, некоторые вакцины содержат только следы тиомерсала.

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