Действительно ли вредная еда настолько опасна

Когда мы говорим о вредную пище, то первое, что приходит в голову, это фаст-фуд. На самом деле понятие вредная еда - очень общее и не всегда она может навредить.

Врач Филипп Кузьменко советует сначала разобраться с терминами "вредная" и "еда".

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Вред – это то, что сокращает продолжительность жизни. Например, мы знаем, что курить вредно. Потому что сокращает жизнь на приблизительно 10 лет. Курение вредит не само по себе, а из-за развития болезней.

Еда – это на 99% (1-2% – витамины, микроэлементы и т.д.) набор белков, жиров и углеводов (БЖВ) в различных пропорциях. В одной еде больше белка, в другой углеводов и тому подобное.

Эти элементы используются организмом. Например, из белка строятся мышцы, углеводы – источник энергии и пища для мозга, а из жиров образуются гормоны. Для нормальной работы организма одинаково важны все три элемента, иначе можно заболеть.

Если разбить еду на пропорции БЖУ, то для нормальной работы организма нужно потреблять примерно 50-70% углеводов, 10-20% белков и 20-30% жиров.

Причем половину всех элементов нужно брать из овощей и фруктов.

Общая сумма (100%) должна соответствовать калоражу, который рассчитывается индивидуально, исходя из энергетических затрат: спортсмену нужно много, а если работать в офисе – меньше.

Врач Филипп Кузьменко “Так что же такое "вредная еда"? – Ответ: "Я не знаю". Как углеводы, жиры или белки могут нам навредить, если они жизненно необходимы? Могут повредить превышение оптимального калоража, нарушение пропорции БЖУ и трансжиры ”.

Фастфуд – это очень калорийная пища, со смещением БЖУ. Но если изменение БЖУ и высокое количество калорий главным образом ведут к ожирению и повышению "плохого" холестерина в крови, который можно контролировать, то настоящую опасность в себе содержат трансжиры. Это не яд, но из-за особенностей строения молекул они сильно повышают риск развития инфаркта и инсульта. ВОЗ рекомендует вообще отказаться от них. ⠀

Но если вы самостоятельно готовите фастфуд без трансжиров, аккуратно вводите в свой рацион, рассчитывая БЖУ и количество калорий, то можно спокойно наслаждаться "вредной едой" и не болеть.

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