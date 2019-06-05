Действительно ли вредная еда настолько опасна
Когда мы говорим о вредную пище, то первое, что приходит в голову, это фаст-фуд. На самом деле понятие вредная еда - очень общее и не всегда она может навредить.
Врач Филипп Кузьменко советует сначала разобраться с терминами "вредная" и "еда".
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Вред – это то, что сокращает продолжительность жизни. Например, мы знаем, что курить вредно. Потому что сокращает жизнь на приблизительно 10 лет. Курение вредит не само по себе, а из-за развития болезней.
Еда – это на 99% (1-2% – витамины, микроэлементы и т.д.) набор белков, жиров и углеводов (БЖВ) в различных пропорциях. В одной еде больше белка, в другой углеводов и тому подобное.
Эти элементы используются организмом. Например, из белка строятся мышцы, углеводы – источник энергии и пища для мозга, а из жиров образуются гормоны. Для нормальной работы организма одинаково важны все три элемента, иначе можно заболеть.
Если разбить еду на пропорции БЖУ, то для нормальной работы организма нужно потреблять примерно 50-70% углеводов, 10-20% белков и 20-30% жиров.
Причем половину всех элементов нужно брать из овощей и фруктов.
Общая сумма (100%) должна соответствовать калоражу, который рассчитывается индивидуально, исходя из энергетических затрат: спортсмену нужно много, а если работать в офисе – меньше.
Фастфуд – это очень калорийная пища, со смещением БЖУ. Но если изменение БЖУ и высокое количество калорий главным образом ведут к ожирению и повышению "плохого" холестерина в крови, который можно контролировать, то настоящую опасность в себе содержат трансжиры. Это не яд, но из-за особенностей строения молекул они сильно повышают риск развития инфаркта и инсульта. ВОЗ рекомендует вообще отказаться от них. ⠀
Но если вы самостоятельно готовите фастфуд без трансжиров, аккуратно вводите в свой рацион, рассчитывая БЖУ и количество калорий, то можно спокойно наслаждаться "вредной едой" и не болеть.
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