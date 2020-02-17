Действительно ли зеленый кофе способствует похудению: ответ диетолога

Зеленым зернам кофе часто приписывают полезные и иногда даже целебные свойства – от сжигания жира и холестерина к улучшению кровообращения и обмена веществ.

Впрочем, диетолог Александр Бурлаков стремится развеять эти мифы.

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Чем отличается зеленый кофе от обжаренного

Главное отличие – высокое содержание хлорогеновой кислоты, которой собственно и приписывают все магические свойства. Миф о чрезвычайной пользе зеленого кофе появился после рандомизированного клинического исследования натуропата Линдси Дункана. Результаты его исследования, в котором приняли участие 16 человек, демонстрировало потерю жира у подопытных без изменения питания и повышения физической активности.

После этого не обошлось без скандалов, а статью отозвали из-за того, что все критерии клинических исследований были нарушены.



Действительно ли полезен зеленый кофе / Unsplash

Систематический анализ и метаанализ 2014 года показал, что хлорогеновая кислота действительно вызывает снижение систолического и диастолического артериального давления. Впрочем, эффект является умеренным и клиническое значение является неопределенным.

Еще одно исследование на 28 лицах (хоть не на 16) показало, что хлорогеновая кислота не вызывает никаких изменений в индексе массы тела человека. Во время эксперимента добровольцы получали 140 мг хлорогеновой кислоты в день и плацебо.

Большой метаанализ из 2 160 исследований, показал, что потеря веса во время употребления хлорогеновой кислоты имеет маленький эффект, поэтому ее клиническое значение опять таки определено. Кроме того, результаты охваченных исследований часто кардинально отличались.

У ученых до сих пор недостаточно доказательств о пользе зеленого кофе, поэтому нельзя утверждать, что он может быть полезен при высоком кровяном давлении, ожирении, болезни Альцгеймера и сахарном диабете 2 типа.

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