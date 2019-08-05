Действительно ли женщинам нельзя поднимать тяжести

В целом, поднимать тяжести – опасно и для женщин, и для мужчин, если делать это неправильно. Но если соблюдать технику безопасности – это все равно безопасно.

Если вы поднимаете вещи неправильно есть риск получить травму спины, так как основная нагрузка приходится на межпозвонковые диски. От неправильной техники подъема они со временем деформируются, и образуется межпозвонковая грыжа. Кроме того, можно зажать нерв, потянуть мышцы или суставы.

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Определить безопасный вес для женщины сложно, это все индивидуально. Но формально, например, Министерство социальной политики Украины рекомендует женщинам поднимать до 15 кг за один раз. Спортсменки могут поднимать грузы тяжелее, а тяжелоатлетки – даже в два раза больше собственного веса. И неважно: это пакеты с продуктами, спортивный снаряд или ребенок.

Какие особенности для женщин?

Однако есть одна специфическая для женщин причина, почему с грузами им нужно быть осторожнее. Это риск смещения органов малого таза: матки, яичников, мочевого пузыря и прямой кишки.

Если при подъеме тяжестей выпячивать живот – в брюшной полости повышается давление. А постоянно повышенное внутрибрюшное давление со временем заставляет органы малого таза смещаться – это называется пролапсом. При нем появляются проблемы с сексом, недержание мочи и кала, дискомфорт и тянущие боли внизу живота.

У мужчин таких проблем нет, потому что у них другое строение малого таза тазовое дно закрыто пластиной из мышечной и соединительной ткани, которая мешает органам опускаться.

Исследования подтверждают связь между регулярными физическими нагрузками и пролапсом. Однако основные факторы риска развития пролапса – роды, возраст и лишний вес.

Коротко говоря, если поднять что-то тяжелое один раз (даже неправильно), органы малого таза не опустятся, и в целом ничего страшного с ними не случится.

Как правильно поднимать тяжести: спина прямая, колени согнуты, при подъеме тяжести привлечены обе руки.

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