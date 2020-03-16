Декасан не защищает от коронавируса: как фармакомания распространяет ложь и манипуляции
В Украине распространили лживую информацию о препарате, который якобы защитит от коронавируса. Такие данные лживые и не имеют никаких научных подтверждений.
Ложную информацию о том, что якобы "Декасан" поможет защититься от коронавируса, распространяют УНИАН, 1+1.
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Фейк и чушь
"Юрия-Фарм" распространяют информацию о том, что якобы по выводам ведущих ученых есть препарат, который эффективно противодействует вирус.
Важно! Это не правда, а мошенничество! Не существует ни лекарств, ни вакцины против коронавируса.
Авторы заявляют, что проверили эффективность препарата на различных коронавирусах и не обнаружили устойчивых к нему штаммов. В частности, объясняется, что декаметоксин "способен противодействовать коронавирусу и концентрироваться на клетках организма человека".
Так, вдохновившись своими собственными заявлениями, авторы предлагают мыть руки декаметоксином, и горло полоскать, и в глаза его закапывать, и даже заливать в небулайзеры для профилактических ингаляций. То есть, спасаться "чудо-препаратом" в условиях мирового пандемии. Впрочем, врачи отмечают, что такая информация ложная.
В частности, возмутилась эксклава Минздрава Ульяна Супрун. Она отмечает, что распространять ложь о лекарствах против коронавируса в условиях пандемии и большого беспокойства общества — это фактически преступление против украинцев.
Также телеведущая Марьяна Романюк заявила, что компания согласовала другой текст рекламного ролика, который транслировали в эфире.
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