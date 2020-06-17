Ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук Семен Есилевский прокомментировал пользу препарата дексаметазона при лечении больных коронавирусом.

Об этом Есилевский написал изданию ЛІГА.net. По его словам, дексаметазон имеет много тяжелых побочных эффектов от гипертонии, бессонницы и ожирения до катаракты, психозов и потери памяти.

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При легком течении COVID-19 препарат абсолютно бесполезен. Он снижает летальность среди тяжелых и критических больных, которые находятся в реанимации. Чем тяжелее течение, тем он эффективнее, а на более легких больных он не действует вообще никак.

Препарат не спасает всех! Летальность падает максимум на 30%, но остальные 70% все равно едут из реанимации в морг,

– заявил биофизик.

Дексаметазон – самый мощный из известных блокаторов воспалительных и аутоиммунных процессов. Это кортикостероид, который имеет мощное противовоспалительное действие при самых разных состояниях от ревматизма и бронхоспазма, до анафилактического шока и офтальмологических операций, препарат даже дают онкологическим больным для купирования побочных реакций при химиотерапии.

Биофизик предупредил, что не нужно скупать и самостоятельно принимать дексаметазон: "Это очень "тяжелый" препарат. Вы с хорошими шансами просто дуба дадите или останетесь инвалидами".

Дексаметазон не лечит коронавирус и вообще никаким местом на этот вирус не влияет. Он спасает организм от саморазрушения в случае чрезмерно сильной воспалительной и аутоиммунной реакции на вирус – не позволяет иммунной системе уничтожить собственные легкие.... Не надо его скупать в аптеках и принимать "для профилактики",

– подчеркнул Есилевский.

Исследование дексаметазона в Британии: что известно

В исследовании Оксфордского университета приняли участие 2 104 пациента. Оно показало, что употребление дексаметазона способствует уменьшению смертности примерно на треть среди людей на ИВЛ, а также на одну пятую часть среди лиц, нуждающихся в кислородной поддержке.

По словам исследователей, этот препарат может оказаться "дешевым" средством борьбы с пандемией коронавируса. Глава ВОЗ назвал это "научным прорывом".