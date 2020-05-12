Международный день медсестры: как возник и почему профессия исчезает в Украине

12 мая отмечают Международный день медсестры. Медицинские работники – это те люди, которые всегда на передовой борьбы за жизнь. Именно медсестры и медбратья проводят большую часть времени рядом с пациентом и именно от них во многом зависит выздоровление пациента.

Редакция Здоровье 24 собрала короткие факты о медсестерах и медбратьях, чтобы показать, что без их труда и заботы медицина невозможна.

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Впервые о службе сестер милосердия заговорили во время Крымской войны – 1853 – 1856 годов, службу организовала англичанка Флоренс Найтингейл. Всемирный день медицинских сестер отмечают именно в ее честь, в день ее рождения – 12 мая.

Официально праздник был утвержден только в 1971 году.



День медсестринства отмечают в день рождения ее основательницы ​/ Фото Unsplash

Всемирный день медицинской сестры – как возник День медицинской сестры отмечают с тех пор, как сестры милосердия из 141 страны мира объединились в общественную организацию – международный совет медицинских сестер.

Смотрите видео 24 канала о Всемирном дне медсестры и акушеров:

Перечень обязанностей медсестры достаточно большой, причем он всегда зависит от должности и специализации. Впрочем, оказание помощи и уход за пациентами – общий долг для любой специализации.

Медсестры отвечают за пациента, а поэтому это совсем не легкая профессия. Важно понимать, что оценивать работу медработников надо сполна, особенно украинских медсестер и медбратьев. Медсестринство должно высоко оплачиваться и цениться обществом.



Профессия медсестринства должна быть оцененной / Фото imago-images.de

Реальность медсестринства: почему это тяжелый труд

Ночные дежурства, которые могут приходиться на праздничные дни.

Не очень высокий уровень зарплаты.

Стрессовые ситуации.

Физическая нагрузка, к которой подготовлены не все медсестры.

Риск заразиться инфекционной болезнью во время общения с пациентами.

Не все пациенты проявляют благодарность.

Несмотря на вышеперечисленные факты, работа медсестры нужна и очень важна, особенно в современных реалиях.

Это интересно! 2020 год в Украине стал годом медсестринства. Он предусматривает решение проблем медсестринства в каждой области.



Во время пандемии коронавируса, риски профессии значительно выше оплаты труда / Фото Unsplash

Год медсестринства в Украине

В Днепропетровской, Львовской, Харьковской областях, городе Киеве более 20 тысяч медицинских сестер и братьев. При этом возможность получить высшее медсестринское образование в Харьковской области и соседних областях отсутствует.

В Луганской и Закарпатской областях медицинских сестер и братьев менее 10 тысяч. Причины совершенно разные: на востоке это – война, на западе – трудовая миграция.

Следовательно, в Украине будут проводить тренинги и разъяснения медицинским сестрам и братьям их прав. Планируется расширение их полномочий и компетенций.

Это нужно для того, чтобы вывести медицинские профессии на новый уровень, сделать медсестринскую профессию равной лекарственной.

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