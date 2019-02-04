Звезды, которые победили рак: 5 мотивирующих историй

Ежедневно примерно 450 украинцев узнают, что у них рак. При чем статистика имеет тенденцию к росту... Заболеть раком в Украине может каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина. Этой болезни все равно на ваш статус, деньги и возможности. Онкология безжалостная. Ко Дню борьбы против рака редакция 24 канала собрала мотивирующие истории звезд, победивших страшную болезнь.

Страшная статистика

Сейчас рак на втором месте в мире среди причин смерти, опережают его лишь сердечно-сосудистые заболевания. Ученые делают неутешительные прогнозы: количество онкологически больных людей будет только расти. По подсчетам исследователей, к 2032 году количество больных возрастет примерно на 70% и достигнет 22 миллионов в год. Для сравнения, в 2012 году эта цифра достигала отметки в 14 миллионов.

Читайте также: Альтернативная медицина не может вылечить рак

Среди самых распространенных факторов риска:

курение сигарет



плохое питание и ожирение



чрезмерное употребление алкоголя



отсутствие физических нагрузок.

Треть всех смертей от онкологических заболеваний случаются, когда у человека есть эти факторы риска. Однако раком болеют также люди, которые ведут вполне здоровый образ жизни. Немалую роль в вероятности заболеть раком играет наследственность.

Заметим, что рак распространяется в странах с высоким уровнем достатка. Так, наиболее высокий уровень заболевания фиксировали в Дании! Далее в списке Франция, Австралия, Бельгия, Норвегия, США, Ирландия, Корея, Нидерланды и Новая Каледония.

Хотя онкологические болезни считают проблемой более развитых стран, 57% всех случаев болезни встречаются в менее развитых государствах. 43% приходятся на промышленно развитые страны.

Более 30% всех случаев рака диагностируются на поздних стадиях. Когда врачи часто остаются бессильными. Поэтому основной профилактикой рака остается своевременная диагностика.

Болезнь не обходит никого: ни знаменитых, ни богатых. Далее – истории звезд шоу-биза, которые победили рак.

Звезды, которые победили рак

Кайли Миноуг



Кайли Миноуг призывает женщин проверять молочные железы

Читайте также: Рак молочной железы: все о болезни, которая каждый час уносит жизнь одной украинки

Известная австралийская поп-певица и актриса Кайли Миноуг успешно победила рак груди. В 2005 недуг обнаружили врачи.

Когда врач поставил диагноз рак груди, у меня земля ушла из-под ног. Мне казалось, что я уже умерла,

– рассказала Кайли в одном из интервью.

Певица перенесла операцию и химиотерапию. Уже через полгода после того, как ей диагностировали рак, Миноуг вышла на сцену. После выздоровления она кардинально изменила питание. Из ее рациона исчезли газированные напитки, кофе, черный чай, мясо и фаст-фуд.

Знаменитость активно участвует в кампаниях по борьбе с раком. Она призывает женщин регулярно посещать врача. Так как рак молочной железы вполне реально победить, если вовремя обнаружить. Молодым женщинам стоит обращаться к врачу при малейших симптомах, женщинам после 40 осмотр обязателен, даже без симптомов.

Анджелина Джоли



Анджелина Джоли имеет наследственную склонность к раку

Одна из самых ярких и популярных актрис современности Анджелина Джоли сумела предупредить рак груди. Теперь она на постоянном контроле у врачей.

В 2013 Анджелине сделали операцию по удалению молочных желез. Пластические хирурги вернули актрисе красоту ее груди.

Врачи решили, что у меня 87% вероятности развития онкологического заболевания груди. Когда я узнала об этом, решила минимизировать риск,

– откровенно рассказала Джоли.

Заметим, актриса имеет наследственность к онкологии. Мать Анджелины Джоли умерла в 56 лет. Хотя и вела борьбу с болезнью в течение 10 лет!

Роберт де Ниро



Актер доказал, что рак можно победить и жить дальше

Рак – болезнь и женщин, и мужчин. Страшный диагноз поставили в 2003 году известному американскому актеру Роберту де Ниро. Врачи диагностировали рак простаты. На то время актеру было 60 лет.

Он не впадал в отчаяние, прошел лечение. И уже вскоре медики заявили, что де Ниро абсолютно здоров. Только выздоровев, актер вернулся к работе. С того времени он успел сняться в более чем 20 фильмах!

Хью Джекмен



Актеру уже шесть раз диагностировали рак! Но он не сдается

Австралийского кино- и телеактера, продюсера и любимца миллионов женщин Хью Джекмена тоже не обошел страшный диагноз... С 2013 года и до сих пор он борется с раком кожи. В 2013 году врачи диагностировали у него базалию. Форма рака, которую диагностировали у Джекмена, – самый распространенный вид злокачественных опухолей.

В 2017 году медики шестой раз диагностировали у актера онкологию. Он не скрывает свою болезнь и делится переживаниями в соцсетях. Актер призывает людей использовать солнцезащитный крем и вовремя проходить осмотр у врачей.

Пожалуйста, не будьте глупы, как я. Обязательно проверьтесь,

– написал Джекман в Instagram.

Благодаря постоянным осмотрам и своевременному лечению 49-летний актер живет, несмотря на постоянные страшные диагнозы в течение последних четырех лет.

Майкл Дуглас



Актеру пришлось пережить ужасное лечение, но в итоге все хорошо

У известного американского актера, звезды Голливуда Майкла Дугласа в 2010 году медики диагностировали опухоль на языке. Злокачественное образование было размером с грецкий орех!

Актер прошел курс химиотерапии. И была угроза ампутации языка и нижней челюсти. К счастью, все обошлось. В 2011 году Дуглас сообщил, что победил болезнь.

Медики отмечают: своевременная диагностика может спасти вам жизнь! Проходите регулярные осмотры.