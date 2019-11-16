День борьбы с анорексией: симптомы заболевания и почему возникает
16 ноября мир отмечает День борьбы с анорексией. Это гибридное заболевание, к которому приводят множество психологических и физиологических факторов, даже нарушение метаболизма.
Нервная анорексия – это болезнь, при которой человек теряет аппетит, а масса тела снижается. Если вовремя не лечить и не обнаружить это заболевание, последствия могут привести к смерти.
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Анорексия в 4 раза чаще возникает у девушек и женщин, чем у парней и мужчин. Также она относится к психическим расстройствам, и нередко пересекается с такими заболеваниями, как депрессия, шизофрения или тревожность.
Какие могут быть причины анорексии?
- Генетическая предрасположенность. Склонность к анорексии может унаследоваться генетически.
- Психологические причины. Тревожные и слишком эмоциональные люди, которые постоянно стремятся к идеалу, также могут заболеть анорексией.
- Возраст. Подростки часто бывают неуверенными в себе и хотят быть одобренными в социуме. Также может повлиять и гормональная перестройка, ведь после 40 лет анорексия возникает редко.
- Социальные факторы. Современная культура любит стройных людей, и часто из-за этого люди с лишним весом испытывают неуверенность в себе.
- Злоупотребление диетами. Отказ от пищи изменяет работу мозга, поэтому он становится уязвимым к развитию неврологических нарушений. Это может объяснить, почему люди с развитой анорексией, которые уже значительно похудели, постоянно видят себя полными.
- Стресс. Сильный стресс может повлиять на вес человека, ослабляя защитные свойства психики.
Причины и симптомы анорексии
Симптомы анорексии
- Слишком строгий контроль калорий, а рацион составляют преимущественно обезжиренные или низкокалорийные продукты.
- Частая ложь о количестве съеденной пищи.
- Подавленное настроение, раздражительность, потерянный интерес к сексу.
- Недовольство собственной внешностью, жалобы на лишний вес или невозможность от него избавиться.
- Стремление разделить свою порцию пищи еще с кем-то.
- Любит мешковатую или многослойную одежду, потому что это скрывает недостатки фигуры.
- Человек боится стать на весы в общественном месте (даже если это спортзал или больница).
- Может быть и такое, что человек отказывается от пищи в общественных местах.
- Слабость в теле и низкая работоспособность
- Быстрая утомляемость;
- Бессонница
- Частые головокружения, иногда возможна потеря сознания;
- Ногти могут быть едва ли не голубые, иногда бывают с белыми пятнышками;
- Бывают запоры и боли в животе
- Прекращение менструации
- Пониженное давление;
- Нетерпимость к холоду;
- Если человек часто вызывает рвоту, могут начать разрушаться зубы;
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