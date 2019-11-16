День борьбы с анорексией: симптомы заболевания и почему возникает

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День борьбы с анорексией: 2019 / intervention.com

16 ноября мир отмечает День борьбы с анорексией. Это гибридное заболевание, к которому приводят множество психологических и физиологических факторов, даже нарушение метаболизма.

Нервная анорексия – это болезнь, при которой человек теряет аппетит, а масса тела снижается. Если вовремя не лечить и не обнаружить это заболевание, последствия могут привести к смерти.

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Анорексия в 4 раза чаще возникает у девушек и женщин, чем у парней и мужчин. Также она относится к психическим расстройствам, и нередко пересекается с такими заболеваниями, как депрессия, шизофрения или тревожность.

Какие могут быть причины анорексии?

  1. Генетическая предрасположенность. Склонность к анорексии может унаследоваться генетически.
  2. Психологические причины. Тревожные и слишком эмоциональные люди, которые постоянно стремятся к идеалу, также могут заболеть анорексией.
  3. Возраст. Подростки часто бывают неуверенными в себе и хотят быть одобренными в социуме. Также может повлиять и гормональная перестройка, ведь после 40 лет анорексия возникает редко.
  4. Социальные факторы. Современная культура любит стройных людей, и часто из-за этого люди с лишним  весом испытывают неуверенность в себе.
  5. Злоупотребление диетами. Отказ от пищи изменяет работу мозга, поэтому он становится уязвимым к развитию неврологических нарушений. Это может объяснить, почему люди с развитой анорексией, которые уже значительно похудели, постоянно видят себя полными.
  6. Стресс. Сильный стресс может повлиять на вес человека, ослабляя защитные свойства психики.

Фізичні симптоми анорексіїПричины и симптомы анорексии

Симптомы анорексии

  • Слишком строгий контроль калорий, а рацион составляют преимущественно обезжиренные или низкокалорийные продукты.
  • Частая ложь о количестве съеденной пищи.
  • Подавленное настроение, раздражительность, потерянный интерес к сексу.
  • Недовольство собственной внешностью, жалобы на лишний вес или невозможность от него избавиться.
  • Стремление разделить свою порцию пищи еще с кем-то.
  • Любит мешковатую или многослойную одежду, потому что это скрывает недостатки фигуры.
  • Человек боится стать на весы в общественном месте (даже если это спортзал или больница).
  • Может быть и такое, что человек отказывается от пищи в общественных местах.
 
Анорексия – физические симптомы
  1. Слабость в теле и низкая работоспособность
  2. Быстрая утомляемость;
  3. Бессонница
  4. Частые головокружения, иногда возможна потеря сознания;
  5. Ногти могут быть едва ли не голубые, иногда бывают с белыми пятнышками;
  6. Бывают запоры и боли в животе
  7. Прекращение менструации
  8. Пониженное давление;
  9. Нетерпимость к холоду;
  10. Если человек часто вызывает рвоту, могут начать разрушаться зубы;

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Диеты Здоровая жизнь Психология Стресс Депрессия
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