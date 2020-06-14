Всемирный день донора ежегодно отмечается 14 июня. Добровольное пожертвование крови от доноров спасает миллионы жизней во всем мире. Каждая сдача крови помогает спасти три человеческие жизни.

Эта процедура – не только благородный жест, она приносит пользу организму самого донора. В Украине количество донаций крови почти втрое меньше, чем это рекомендовано ВОЗ, пишет Здоровье 24.

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Донорство крови и пандемия коронавируса

В Украине доноров крови не хватает, а во время карантина из-за пандемии коронавируса это количество еще больше уменьшилось.

При норме во всем мире 33 донора на тысячу человек, в Украине этот показатель – всего 11 добровольцев,

– сообщила основательница проекту "Zdai Blood" Дарья Власенко.

В Киеве с началом карантина в три раза снизилось количество доноров крови. Среди причин – ограничение транспорта и страх заразиться. Но пациенты нуждаются в донорской крови даже при распространении в мире коронавируса

Почему быть донором – полезно для здоровья?

Иммунная система

Если сдавать кровь регулярно, то это может стать профилактикой заболеваний иммунной системы. Речь идет о таких "накопительных" заболеваниях, вызванных проблемами с обменом веществ – это подагра, атеросклероз, а также нарушение работы поджелудочной железы, желудка, печени и др.

Сердечно-сосудистая система

Во время совместных исследований американским и финским ученым удалось доказать, что cистематическое донорство может снизить риск сердечно-сосудистых болезней. Дело в том, что избыток крови оказывает нагрузку на сосуды и сердце. И именно благодаря донорству можно вывести этот лишний балласт. После сдачи крови организм получает сигнал об обновлении и начинает возмещать потери и стимулировать кроветворение.



Систематическое донорство может снизить риск сердечно-сосудистых болезней

Кровопотеря

Люди, которые регулярно сдают кровь, легче переносят потерю крови. Организм донора привык активно обновлять запасы крови, поэтому он может быстрее восстановиться после проблемной ситуации.

Омоложение

Во время регулярной потери крови происходит и регулярное ее обновление. Таким образом омолаживается весь организм. Некоторые исследования показывают, что регулярное донорство увеличивает продолжительность жизни на 5-7 лет.

Кстати, по статистике женщины живут дольше мужчин примерно на 5 лет. Некоторые из медиков видит связь между увеличением продолжительности жизни у женщины и ежемесячными потерями крови. Женщины и сами замечают, что после критических дней тело обновляется, в частности улучшается состояние кожи и волос.

Психологическая составляющая

Еще одним важным элементом донорства можно считать мощную эмоциональную разрядку, которую получает человек после сдачи крови. Когда донор осознает, что сделал доброе дело, возможно, даже спас жизнь, то это приносит колоссальный эмоциональный подъем.

Донорство – это мощный эмоциональный подъем

Бонусы

Когда донора готовят к сдаче крови, его бесплатно обследуют на такие опасные болезни как ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис и др. Таким образом донор может выявить заболевание на ранней стадии и начать ее немедленное лечение.

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Защищает права донора и законодательство. В Украине человеку, что сдал кровь, дают два дополнительных выходных на работе или учебе для полноценного восстановления. При этом заработная плата сохраняется.

Риски

Сегодня даже в нашем государстве шансы навредить организму донора при сдаче крови практически равны нулю. Процедуру проводят с использованием современного оборудования. А одноразовые приборы для сбора крови сделаны таким образом, что использовать их повторно просто невозможно.

Правила поведения донора

Ну и напоследок, если вы все-таки решились сдавать кровь, то следует помнить несколько правил поведения, чтобы эта процедура прошла для вас безболезненно и без стресса для организма.



Как подготовиться к сдаче крови

Так, за несколько дней до процедуры, а также после сдачи крови следите за своим питанием – избегайте жирной, копченой и жареной пищи, а также молочных продуктов и алкоголя. Употребляйте как можно больше жидкости, особенно рекомендуют пить сладкий чай или компот, ведь глюкоза поможет быстрее восстановиться.

В этот период откажитесь от тяжелых физических нагрузок – старайтесь больше отдыхать. Именно поэтому донору выделяют 2 выходных дня. После сдачи крови у человека может возникнуть легкое головокружение, поэтому управление авто в этот период запрещено.



Как восстановиться после сдачи крови

Если вы будете соблюдать все эти правила, то ваш организм полностью восстановит свои силы уже в течение ближайших двух недель.

Несмотря на это, существуют ограничения в сдаче крови.



Кому нельзя сдавать кровь

Льготы, предоставляемые донорам крови

В день сдачи крови, а также в день медицинского обследования работник, являющийся или изъявивший желание стать донором, освобождается от работы на предприятии, в учреждении, организации независимо от форм собственности с сохранением за ним среднего заработка.

Если доноры являются студентами высших учебных заведений и учащимися профессиональных учебно-воспитательных учреждений, то в указанные дни освобождаются от занятий.

После каждого дня сдачи крови, в том числе в случае дачи их в выходные, праздничные и нерабочие дни, донору предоставляется дополнительный день отдыха с сохранением за ним среднего заработка. Этот день, по желанию, может быть присоединен к ежегодному отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови или ее компонентов.