День мытья рук: о непризнанном гение гигиены и почему мыть руки надо с мылом

15 октября отмечают Всемирный день гигиены рук. Не секрет, что через грязные руки можно заразиться рядом опасных инфекций. Однако, так считали не всегда.

Ульяна Супрун рассказала интересные факты о гигиене рук, в частности, о враче, который первым понял важность мытья рук. Однако медицинское сообщество считало его сумасшедшим.

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История мытья рук

Отцом гигиены рук считают венгерского врача Игнаца Земмельвейса. В 1847 году он работал в одном из роддомов в Вене и заметил, что появление послеродовой горячки у рожениц и уровень материнской смертности в его клинике был значительно выше, чем во время домашних родов, которые принимали акушерки (16% по сравнению с 7%) .

Врач отметил, что врачи и студенты-медики часто принимали роды непосредственно после проведения вскрытия. Поэтому он разработал теорию, что по возвращении из комнаты для вскрытия они приносили на руках "трупные частички" (патогенные микроорганизмы, которые могут вызывать инфекции).

Руки перед тем, как принимать роды врачи и студенты не мыли, зачастую просто вытирали полотенцем. Зато акушерки не проводили никаких хирургических вмешательств или вскрытий, поэтому в соответствии риски инфицирования были меньше.

Земмельвейс обязал персонал больницы перед манипуляциями с беременными и роженицами мыть руки и окунать их в раствор хлорной извести.

В результате - уровень смертности в его роддоме резко упал до 2%, а после того, как Земмельвейс начал мыть медицинские инструменты, показатель упал до 1%. Это было первым доказательством того, что мытье рук может предотвратить заражение и распространение инфекционных болезней.

Однак, нововведение врача не стало популярной и распространенной практикой среди медицинских работников. Напротив, коллеги и руководство больницы встретили открытие Земмельвейса сопротивлением. Некоторые врачи были недовольны тем, что теория Земмельвейса была подтверждением их вины в смерти рожениц.

При жизни врача его теорию так и не поддержало медицинское и академическое сообщество. Земмельвейс умер в приюте для умалишенных.

После открытия Земмельвейса понадобилось два столетия, чтобы мытье рук стало признанной и общепринятой практикой во всем мире.

Зачем мыть руки

К счастью, люди знают и признают важность гигиены рук. Однако, часто склонны забывать, что простые привычки важны для здоровья и даже могут спасти жизнь.

Гигиена рук касается исключительно всех, однако больше всего - врачей и работников медицинских учреждений. Несмотря на доступность современных методов дезинфекции, риски получения инфекции во время пребывания в медицинском учреждении остаются высокими и сегодня.



Зачем мыть руки с мылом

Чистые руки защищают от опасных болезней, уменьшают потребность в лечении антибиотиками и предотвращают распространение инфекций. Не забывайте мыть руки обязательно:

после возвращения с улицы домой

до, во время и после приготовления пищи

до и после ухода за больным

после кашля, чихания, выдувания носа

после посещения туалета

после контакта с животными

Как правильно мыть руки

Не секрет, что через грязные руки можно заразиться рядом опасных инфекций.

Сначала они попадают на кожу, оттуда в рот, на слизистые оболочки глаз, носа. Оказавшись в организме, возбудители вызывают различные заболевания, обычно это кишечные инфекции, вирусный гепатит А, паразитарные инвазии и грипп. Но встречаются и более опасные: брюшной тиф, сальмонеллез, холера.

Лучшим методом очистки является тщательное мытье с мылом или средством не менее 15 секунд. Стоит помнить обо всех зонах: ладонях с обеих сторон, между пальцами, ногтях.