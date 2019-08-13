Кто такие левши и откуда возникает леворукость

13 августа – Международный день левшей. Этот день посвящен людям, которые преимущественно пользуются левой рукой. Его впервые отметили в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей.

Левшей ни в коем случае нельзя переучивать на правую руку, из-за этого могут произойти серьезные сбои в работе межполушарных связей, также это может негативно повлиять на здоровье.

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У левшей главная рука – левая. Но кроме левой руки используют чаще и левую ногу, лучше слышат левым ухом и четче видят левым глазом. Также в мире есть амбидекстры – те, кто пользуется одинаково хорошо и левой, и правой частью тела.

Откуда берутся левши?

По данным научных исследований, количество левшей от всего населения Земли около 20%. В сельской местности их меньше, чем в городах. Неодинаковое количество леворуких и в зависимости от географии местности.

В последние 50 лет в европейской популяции количество левшей возросло в 3-4 раза, потому что их перестали переучивать, появились специальные адаптированные инструменты и средства деятельности. Однако, количество естественных левшей, на протяжении истории человечества является стабильной – 20-25%.

Ученые не перестают дискутировать на тему откуда берутся леворукие люди. Физиологически, кровоснабжение левой части тела человека гораздо более интенсивное, чем правой. Здесь находятся сердце, селезенка, поджелудочная железа (основные жизненно важные органы).

В период эмбрионального развития позвоночных опережает правая половина тела, при этом раньше и полноценнее формируется вся система обменных процессов левой части верхней половины тела, и левого полушария головного мозга соответственно.

Оказалось также, что именно левая часть голосового аппарата в большей степени связана с выдыханием: говорим и поем мы именно на выдохе. По одной из гипотез, праворукость закрепилась у человечества ввиду того, что левая рука (ближе к сердцу) использовалась осторожнее.

Во-первых, чтобы не травмировать сердечный ареал. Во-вторых, чтобы прикрывать (например щитом) левую половину тела. Таком образом, эволюционный выбор в пользу левого полушария мозга, как доминантной в двигательной, а затем языковой сфере у подавляющей части человечества, делался ради выживания.

Левшей нельзя переучивать

Какие проблемы могут возникать у левшей?

Как правило, проблемы у левшей остро проявляются на этапе подготовки к школе. Поэтому очень важно в раннем возрасте обращать внимание на поведение и некоторое "своеобразие" ребенка и в разговорах с врачом, педагогом, психологом не замалчивать и не пытаться оправдать. Ребенок не нуждается в оправданиях собственных неумений. Он нуждается в постоянной поддержке, участии, внимании и любви близких.

Они являются "группой риска" в плане возникновения логоневрозов (заикания), и других явлений аффективно-волевой сферы

Но психологи доказали, что левши являются более артистичными натурами, склонными к творческой деятельности. Таким детям свойственно нестандартное мышление.

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