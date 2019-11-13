Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей

Инвалидность – вовсе не приговор, и об этом знают тысячи невероятных людей. Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, они достигают небывалого успеха.

Ко Дню слепых мы подготовили для вас рассказы о незрячих, для которых это неудобство, но не помеха воплощать мечты.

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О Дне слепых

Почему День слепых отмечают именно 13 ноября? Все очень просто, в этот день (1745 год) родился педагог, благодаря которому открылись несколько школ и предприятий для слепых. Речь идет о Валентине Гаюи. До него незрячие люди не могли получить образование. Именно он разработал специальный шрифт для незрячих — унциал. Он и выдал первые книги для незрячих.

Позже Всемирная организация здравоохранения решила отмечать Международный день слепых именно в день рождения Гаюи. Ведь его вклад трудно переоценить! Перейдем собственно к известным незрячим.

Гомер

Начнем с древнейших известных слепых. А точнее с Гомера. Он жил в 8 веке до нашей эры, и о его жизни известно мало. Точных сведений о слепоте Гомера нет, однако в то время певцы, прорицатели, философы часто были незрячими.



Гомер – один с древнейших известных слепых

Считается, что певец Демодок в "Одиссее" — это и есть сам Гомер. Точнее, его литературное воплощение.

Луи Брайль

Вы, конечно же, слышали о шрифте Брайля (шрифт для незрячих)? Именно благодаря Луи сейчас незрячие люди могут читать. Заметим, что сам Брайль был лишен зрения. В детстве он получил травму, которая привела к слепоте.



​Благодаря Брайлю незрячие всего мира могут читать

Он учился в обычной школе, но был очень способным. Будучи подростком, он получил стипендию для слепых детей. Парень начал исследовать систему тисненых символов, которую использовали военные для передачи информации в темноте.

В 20 лет Брайль разработал азбуку для незрячих, которую сейчас используют по всему миру!

Джозеф Пулитцер

Вы наверное слышали о престижной премии в области журналистики — Пулитцеровской? Издатель, журналист, родоначальник жанра "желтой прессы" и собственно основатель престижной премии Джозеф Пулитцер был незрячим.



Джозеф Пулитцер был слепым

Правда, не от рождения. Журналист терял зрение постепенно. Он приобрел газету New York World и значительно повысил ее тираж. Но через несколько лет успешной работы он практически ослеп... Поэтому пришлось отказаться от должности главного редактора. С должности он ушел, но несмотря на проблемы со здоровьем, оставался неравнодушным к общественной жизни, раскрытию социальной несправедливости.

Андреа Бочелли

Он продал более 70 миллионов альбомов в мире. Речь идет об итальянском исполнителе классической и популярной музыки Андреа Бочелли.

С детства он незрячий. Родился Андреа с врожденной глаукомой, но до 12 лет имел зрение. Однако во время игры в футбол получил травму головы, которая лишила мальчика зрения... Несмотря на это, он закончил юридический факультет. Но это оказалось не его делом.



​Итальянского певца знает и любит весь мир

Он выступал в барах и на вечеринках, это стало его хобби. Однако такой талант трудно было не заметить и вскоре ему предложили контракт на запись музыки.

Сейчас его имя известно во всем мире, он пел для Папы Римского, а также работал с Лучано Паваротти. Сам певец уверен:

К цели надо идти упорно, настаивая на своем.

Хелен Келлер

В успех этой женщины вообще трудно поверить! Ведь она была не только слепой, но и глухой. Однако, это не помешало ей стать писательницей, общественным деятелем и преподавательницей.

Девочке было чуть больше года, когда после болезни она потеряла и зрение, и слух. Это стало вызовом для Хелен и ее семьи. Однако она достигала значительных успехов в учебе. Девочка не только умела читать (с помощью шрифта Брайля), но и играть музыку!



​Она вдохновляла тысячи людей!

Она получила образование в колледже, вышла замуж и писала статьи в различные журналы. Ее книга "История моей жизни" стала мировым бестселлером. И это еще не все! Она путешествовала по миру, была владелицей нескольких докторских степеней и большого количества наград. Ее речи вдохновляли тысячи человек. Кстати, история жизни писательницы — в основе фильма "Чудотворец".

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