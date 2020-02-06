Дентофобия: советы Супрун, как побороть страх перед визитом к стоматологу

Многие люди страдают дентофобией - страхом перед визитом к стоматологу, который вызывает сильный стресс, беспокойство, тревожность с ощущением панической опасности. Как преодолеть эту фобию – читайте в материале.

Дентофобия поражает от 13% до 24% людей во всем мире и может включать страх перед стоматологами, стоматологическими процедурами, иглами, зубами или предметами и ситуациями, которые касательны к теме лечения зубов. Об этом написала Ульяна Супрун на своей странице в инстаграме.

Читайте также: Дентофобия: как побороть страх перед визитом к стоматологу

Страх перед стоматологом: причины

Чаще всего главным фактором боязни является звук бормашины. Одними из причин возникновения фобии являются предыдущий негативный или травматический опыт посещения стоматологического кабинета, особенно в детском возрасте, перенимание тревожного поведения у близких или знакомых, которые имеют такой страх, неприятные ощущения и страх за лежачее положение в стоматологическом кресле, негативное восприятие врача-стоматолога или стоматологических процедур через освещение в СМИ или кинематографе.

Тревожность также может быть спровоцирована видом иголок или сверл, звуком сверления, криками других пациентов, специфическими запахами и тому подобное.

Дентофобия – симптомы Повышенная потливость

Высокое давление

Быстрое сердцебиение

Тошнота

Иррациональный страх

Ощущение паники

Одышка и сухость во рту

Тревога и панические атаки

Чувство страха и дрожь

В чем заключается опасность дентофобии?

Пациенты со страхом перед стоматологом часто откладывают визит к врачу фактически до последнего. Поэтому это увеличивает затраты на лечение и является опасным появлением серьезных осложнений, которые могут привести даже к потере зубов и проблем со здоровьем.

Как преодолеть страх перед стоматологом?

Когнитивно-поведенческая терапия. Заключается в том, чтобы изменить негативные мысли, действия, настройки, которые возникают в связи с визитом к стоматологу и лечением зубов.

Методы релаксации. Техники глубокого дыхания или медитации.

Использование различных медикаментозных средств — успокоительных, обезболивания, анестезии, медикаментозного сна и тому подобное.

Обсудить с врачом о страхах и причины тревожности. Найдите врача, который имеет опыт работы с пациентами с такой фобией, и точно будет вас понимать и знать как действовать.

Выбирайте ранние часы визита к врачу, чтобы избежать гнетущего ожидания и связанного с ним чрезмерного стресса.



Как побороть страх перед визитом к стоматологу / Unsplash

Пригласите с собой близкого человека, который при необходимости сможет с вами быть рядом непосредственно во время визита.

Согласуйте условный знак со стоматологом, чтобы сообщить, что вам нужен перерыв. Это может быть простой жест рукой, который придаст вам уверенности и чувство контроля за ситуацией.

По возможности начинайте лечение с менее инвазивных процедур. После того, как к врачу возрастет доверие сначала, можно продолжать работать с более серьезными проблемами. Стоит обсудить план лечения со стоматологом..

Включайте свою любимую музыку в наушниках, чтобы расслабиться.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.