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Депутат парламента Франции находится в реанимации из-за коронавируса

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Депутат Национального собрания Франции Жан-Люк Рейтцер заболел COVID-19. Сейчас он находится в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных болезнью.

68-летний Рейцер находится в тревожном состоянии, сообщает France Bleu.

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Депутат присутствовал в парламенте последний раз 25 февраля, после чего заболел. Вечером 5 марта результаты теста на коронавирус показали положительный результат.

Известно также, что коронавирус обнаружили и у сотрудника бара парламента.

Вероятно, политик заразился во время Евангельских сборов, которые продолжались в Мулузи с 17 по 24 февраля. Отмечается, что тогда заразилось много людей.

По состоянию на 6 марта во Франции зарегистрировано 423 случая заболевания коронавирусом и 7 смертей.

Коронавирус в мире по состоянию на 6 марта: основное

  • По состоянию на 6 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 383 человека. Общее количество инфицированных – 98 698 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 55 444 человека.
  • В Италии зафиксировали 3 858 случаев заражения коронавирусом и 148 летальных случаев. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии.
  • Коронавирус зарегистрировали в Украине, Беларуси, Польши, Австрии, Румынии, Чехии.
  • В Иране подтвердили 3 513 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 107 смертях.
  • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее – количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 6 тысяч человек.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости политики Новости Здоровье Здоровье Коронавирус Covid-19 Лечение Новости Франции Европа
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