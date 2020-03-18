Депутатам, которые контактировали с инфицированным Шаховым, сделают тест на коронавирус

Всем депутатам, с которыми общался депутат Шахов, проведут тестирование на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной рады.

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Сейчас депутат находится на самоизоляции. Также эпидемиологи устанавливают всех людей, которые контактировали с Шаховым, для проведения необходимых тестов.

Дополнительно в Верховной Раде проведут санитарно-эпидемиологические мероприятия в комитетах, в работе которых он принимал участие.

Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий.

Что известно о заражении Шахова?Депутат прилетел из Женевы 11 марта, переночевал дома, а на следующий день был в городе. Он посещал свой комитет. Однако уже после этого появились симптомы болезни. 18 марта сообщили, что у депутата положительные тесты, поэтому диагноз – коронавирус подтвердили.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные.

Covid-19, Украина 12 марта ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта ввели режим чрезвычайной ситуации.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала

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