Депутаты не проголосовали за назначение Максима Степанова новым главой Минздрава
Верховная Рада Украины не проголосовала за назначение Максима Степанова министром здравоохранения. За соответствующее решение проголосовали 217 депутатов.
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Поговаривают, что Максима Степанова готовили в министры здравоохранения еще в правительстве Гончарука, вместо Ульяны Супрун. Однако в последний момент назначили Зоряну Скалецкую – человека из окружения Радуцкого.
Затем кандидатуру Степанова рассматривали, когда увольняли Скалецкую. Впрочем назначили Илью Емца. На этот раз, депутаты снова не поддержали назначение Степанова на должность главы Минздрава.
Интересно, что за последние 7 месяцев, это будет 4 смена руководителя ведомства.
Что известно о Максиме Степанове
- Максим Степанов – бывший губернатор Одесской области. Степанов имеет медицинское образование, в частности на посту губернатора Одесской области успешно внедрял изменения в сфере медицины.
- В 2017 – 2019 годах – губернатор Одесской области. Среди побед Степанова на этой должности выделяют: запуск телемедицины, открытие крупнейшего в стране центра нефрологии, создание "карты реперфузийных клиник" для пациентов с болезнями сердца по всей области; запуск дистанционного обучения для школьников из отдаленных сел; строительство трассы Одесса-Рени.
- В 2019 году во время президентской кампании, вступил в открытый конфликт с Петром Порошенко. По словам Степанова, он не захотел раздавать по 1000 гривен из бюджета под выборы, за что был отстранен.
- Во время вспышки заболеваемости коронавирусом в Украине уже бывший председатель ОГА занялся волонтерством и начал помогать одесским больницам. В частности, закупил для медиков защитные костюмы, аппарат искусственной вентиляции легких и 4000 респираторов.
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