Депутаты не проголосовали за назначение Максима Степанова новым главой Минздрава

Верховная Рада Украины не проголосовала за назначение Максима Степанова министром здравоохранения. За соответствующее решение проголосовали 217 депутатов.

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Поговаривают, что Максима Степанова готовили в министры здравоохранения еще в правительстве Гончарука, вместо Ульяны Супрун. Однако в последний момент назначили Зоряну Скалецкую – человека из окружения Радуцкого.

Затем кандидатуру Степанова рассматривали, когда увольняли Скалецкую. Впрочем назначили Илью Емца. На этот раз, депутаты снова не поддержали назначение Степанова на должность главы Минздрава.

Интересно, что за последние 7 месяцев, это будет 4 смена руководителя ведомства.

Что известно о Максиме Степанове