Депутаты Верховной Рады проходят проверку на ВИЧ

3 декабря депутаты Верховной Рады имеют возможность пройти диагностику на выявление ВИЧ. Добровольное тестирование проходит в рамках социальной акции по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Акцию организуют Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования совместно с Фондом АнтиСПИД-США в Украине.

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Тестирование на ВИЧ является анонимным и безопасным. AHF Ukraine призывает украинцев присоединиться ко флешмобу, пройти диагностику и выкладывать фото с хэштегом #тестуюсянаВІЛ, чтобы привлечь к акции как можно больше людей. Так как выявление заболевания на ранней стадии дает возможность прожить здоровую и полноценную жизнь.

Найти ближайший пункт тестирования на ВИЧ в вашем городе можно здесь.

Как депутаты Верховной Рады проходят тестирование на ВИЧ

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