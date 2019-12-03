Депутаты Верховной Рады проходят проверку на ВИЧ

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Депутаты Верховной Рады призывают пройти тестирование на ВИЧ / report.if.ua

3 декабря депутаты Верховной Рады имеют возможность пройти диагностику на выявление ВИЧ. Добровольное тестирование проходит в рамках социальной акции по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Акцию организуют Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования совместно с Фондом АнтиСПИД-США в Украине.

Важно: Что такое ВИЧ, как он передается и когда превращается в СПИД

Тестирование на ВИЧ является анонимным и безопасным. AHF Ukraine призывает украинцев присоединиться ко флешмобу, пройти диагностику и выкладывать фото с хэштегом #тестуюсянаВІЛ, чтобы привлечь к акции как можно больше людей. Так как выявление заболевания на ранней стадии дает возможность прожить здоровую и полноценную жизнь.

Найти ближайший пункт тестирования на ВИЧ в вашем городе можно здесь.

Как депутаты Верховной Рады проходят тестирование на ВИЧ

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Верховная Рада Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь СПИД
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