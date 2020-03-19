"Держать голову холодной": Минздрав призвал не верить фейкам о коронавирус

В Минздраве просят украинцев не верить и не распространять ложную информацию о коронавирусе, которой сейчас немало. Не манипулировать фактами и сохранять холодный рассудок.

Заместитель Министра здравоохранения, Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко записал видеообращение к украинцам с призывом не распространять фейковую информацию.

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Нам сейчас нужна холодная голова и горячее сердце, в ни в коем случае не наоборот,

– говорится в обращении Виктора Ляшко.

По словам Ляшко, Украина готова к противодействию коронавирусу, власти ввели все превентивные меры, а медики знают, как действовать.

Виктор Ляшко “К каждому сообщению или перепосту относитесь очень ответственно и критически. Вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус”.

Какие фейки о коронавирусе распространяли в Украине

Как известно, в Украине действительно немало случаев распространения ложной информации. В частности, ряд украинских СМИ опубликовал манипулятивную новость о том, что будто бы коронавирус поражает больше людей со второй группой крови. Но никакой официальной информации об этом нет. Есть только непроверенное исследование, которое может не быть рецензированным вообще.

Также в Украине распространили лживую информацию о препарате, который якобы защитит от коронавируса. Такие данные неправдивы и не имеют никаких научных подтверждений. На самом деле, Декасан не защищает от коронавируса.

Популярный в Украине детский врач Евгений Комаровский дал советы родителям на время карантина. В частности, он рекомендует гулять на улице. Все бы ничего, если бы не группами до 5 человек. Редакция Здоровье 24 объяснила, почему такие "советы" опасны.

Довольно много украинцев распространяли информацию о том, что города будут дезинфицировать с вертолетов. Это также фейк!



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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