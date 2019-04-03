Десять мифов о кашле, которым не стоит верить

Кашель – это реакция организма на определенные раздражители. Он необходим, чтобы вывести из дыхательных путей определенные элементы, которые мешают дыханию.

Мало кто знает, какой кашель можно пройти самостоятельно, а какой нужно лечить. Пульмонолог Татьяна Неешпапа назвала 10 распространенных ложных утверждений о кашле и его лечении.

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Миф 1. Кашель – это самостоятельное заболевание.

Кашель — это рефлекс в ответ на некий раздражитель, и является симптомом заболевания.

Миф 2. При любом кашле нужно принимать отхаркивающие/муколитики /антибиотики

Лечиться нужно комплексно, поскольку устранять надо не сам кашель, а его причину.

Если кашель возник из-за астмы, тогда стоит принимать ингаляционные стероиды и бронхорасширяющие препараты. При пневмонии врачи назначают антибиотики. Если же кашель возник из-за гастроэзофагеального рефлюкса, тогда необходима диета, ингибиторы протонного насоса.

Миф 3. Кашель всегда связан с болезнями легких и бронхов

Более 50% пациентов с длительным кашлем вообще не страдают бронхолегочной патологией.

Кашель могут вызвать: гастроэзофагеальный рефлюкс, патология ЛОР-органов, прием лекарственных препаратов, патология сердца.

Миф 4. Все лекарства от кашля действуют одинаково

Лекарства, которые есть в одной группе медпрепаратов, имеют свои особенности, различные побочные действия и противопоказания. Вот почему так важно, перед приемом любых таблеток и других средств консультироваться со специалистом.

Одни лекарства разжижают мокроту (муколитики), другие способствуют его отделению от бронхиальных стенок и выведению (отхаркивающие), третьи – угнетают непосредственно кашлевой центр (противокашлевые).

Миф 5. Сухой кашель для организма менее опасен, чем влажный. Или наоборот

Ни то, ни другое утверждение не верно. Не нужно переводить кашель из сухого во влажный, и обратно. Чаще всего это нормальные этапы (фазы) развития кашля при острых респираторных заболеваниях.

Миф 6. Кашель можно лечить самостоятельно

Кашель может быть симптомом серьезного заболевания (особенно если кашель длится долго). И чем дольше вы откладываете визит к врачу, тем больше вероятность развития осложнений.

Миф 7. Безопасное лечение кашля – народные средства и травы

Прием даже самых безопасных трав может привести к сильной аллергической реакции и бронхоспазму.

Миф 8.Кашель пройдет самостоятельно

Действительно, бывают ситуации, когда кашель является остаточным. Такой кашель проходит самостоятельно в течение 3-4 недель и не требует лечения. Если же кашель сохраняется в течение 2-3 месяцев, то стоит обратиться к медику.

Миф 9. При кашле нужно делать ингаляцию через небулайзеры

Небулайзер – это аппарат, который создает из налитого раствора необходимого размера частицы пара. Лечит не сам небулайзер, а тот раствор.

Миф 10. Не нужно обращаться к врачу повторно

Здесь зависит от ситуации.

Но к врачу нужно обратиться, если:

• Кашель длится более двух недель и есть температура больше 37, 5 градусов.

• При кашле наблюдаются симптомы удушья и одышки.

• Гнойная мокрота или из крови.

• Приступ кашля длится более часа.

• Меняется голос, потеря веса, возникает слабость.

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