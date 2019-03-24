Десять мифов о туберкулезе и их опровержение

Туберкулезом невозможно заразиться, если пользуешься книгами, предметами быта, другими вещами больного, потребляешь пищу, которую приготовил или продавал больной, либо через пользование общей посудой.

На самом деле туберкулез передается через воздух, когда человек долго находится в закрытом помещении вместе с больным туберкулезом легких, который кашляет и не получает лечение.

Читайте также: Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена

Этот и другие мифы о туберкулезе опровергла и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая сослалась на данные экспертов общественной организации "Инфекционный контроль в Украине".

Миф второй:

Чтобы не заразиться туберкулезом, нужно чаще мыть руки и убирать дезинфицирующими растворами в местах, где находится много людей.

Опровержение: мыть руки и убирать действительно необходимо, чтобы предотвратить многие болезни, но таким образом от туберкулеза себя не защитишь. Ведь туберкулез передается через воздух, и единственный способ снизить риск – регулярно проветривать помещение. В медучреждениях, где лечатся больные туберкулезом, также постоянно облучают воздух ультрафиолетом.

Если среди вашего окружения есть человек, который кашляет более 2 недель – деликатно порекомендуйте ему обратиться к семейному врачу. В любом случае общаться с таким человеком лучше на открытом воздухе – там туберкулез не передается.

Миф третий:

Туберкулезом болеть стыдно, потому что это болезнь людей с неправильным образом жизни.

Опровержение: риск заболеть увеличивается при определенных условиях. Туберкулезом чаще болеют безработные, бездомные, люди, которые живут за чертой бедности, заключенные, а также мигранты, военнослужащие, медики, шахтеры и металлурги. Риск подцепить туберкулез повышают ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания. Велик риск и у людей, переживших пересадку органов или костного мозга. Опасным является и длительный близкий контакт с больным, который не получает лечения. От большинства этих обстоятельств никто не застрахован.

Читайте также: Ученые назвали причину появления туберкулеза

Миф четвертый:

В СССР туберкулез был под контролем медиков, ведь все люди обязаны были проходить флюорографическое обследование. А проблемы с туберкулезом в Украине – результат разрушения советской диспансерной системы.

Опровержение: сейчас заболеваемость туберкулезом в Украине – на уровне 80-х годов прошлого века. Это в 2-3 раза меньше показателей 60-70-х годов. При этом благодаря неконтролируемому употреблению антибиотиков в СССР Украина страдает от распространения устойчивых к лечению форм этого недуга.

А флюорографическое (или правильнее – радиологическое) обследование грудной клетки не является эффективным методом выявления ни туберкулеза, ни других болезней. Все из-за малой чувствительности и неспособности выявить причины изменений в легких.

На сегодня существуют надежные и быстрые методы лабораторной и радиологической диагностики, все они доступны в Украине. Чтобы эффективно применять эти методы, необходимо вовремя заподозрить заболевание. Для этого семейные врачи должны опрашивать своих пациентов о факторах риска и симптомах, которые могут свидетельствовать о туберкулезе: длительный кашель, потливость, длительное, даже незначительное, повышение температуры, слабость, похудание. По результатам опроса пациента могут направить на радиологическое обследование и анализы.

Миф пятый:

Человек, который лечится или лечился от туберкулеза, очень опасен для своего окружения.

Читайте также: Туберкулез можно победить за 25 лет

Опровержение: опасность представляет только человек с туберкулезом легких, который кашляет и при этом не лечится. Через несколько недель после начала лечения такой человек не может никого заразить, даже если в ее анализах еще остается возбудитель недуга. Однако больной должен ежедневно принимать лекарства, назначенные с учетом чувствительности.

Миф шестой:

Туберкулезом можно заразиться в общественном транспорте, кафе, супермаркете.

Опровержение: туберкулез не так быстро передается, как другие инфекции. Обычно заражаются люди, которые проводят много времени с больным туберкулезом легких. Это около 8 часов ежедневно в течение 3 месяцев до начала лечения. Поэтому на самом деле рискуют люди, которые живут или работают с лицом, которое долго кашляет, но не обследуется и не лечится.

При этом многие взрослые уже инфицированы туберкулезом. Однако 90% из них никогда не заболеют из-за очень сильного природного противотуберкулезного иммунитет.

Миф седьмой:

Туберкулез лучше лечить в стационаре: там есть условия для изоляции пациента. Кроме того, в уколах лекарства лучше усваиваются.

Опровержение: лучшее лечение туберкулеза – когда человек находится дома и ежедневно принимает лекарства под контролем медработника. В зависимости от состояния пациента и обстоятельств его жизни, он или сам может приходить в медучреждение, или ему приносят лекарства. Человек с туберкулезом, который правильно лечится, не нуждается в изоляции.

Почти все противотуберкулезные лекарства лучше принимать в таблетках. А инъекции при необходимости делают на пункте амбулаторного лечения.

Переполненые пациентами больницы создают условия для обмена возбудителями среди больных и грозят тем, что человек может обрести устойчивости к лечению.

Лечение туберкулеза длительное – от 6 до 20 месяцев. Пережить это сложное время помогают пребывания в привычном окружении, поддержка семьи и друзей, посильная работа и увлечение.

Однако есть случаи, когда больные туберкулезом нуждаются в стационарном лечении. В больницах, которые не перегружены, легче создать достойные и безопасные условия для пациентов.

Миф восьмой:

Если человек заболел туберкулезом – это навсегда.

Опровержение: в основном даже тяжелые случаи туберкулеза хорошо лечатся. Сегодня в Украине являются бесплатными вся своевременная диагностика туберкулеза и медикаменты для лечения разных форм болезни. Но, если человек принимает лекарства с перерывами, или вообще отказывается от лечения, возбудитель становится тренированным к действию лекарств – приобретает устойчивость. Тогда лечение продлится дольше и менее эффективно.

Более того, такой человек распространяет на свое окружение устойчивые формы инфекции. Поэтому близкие люди подвергаются не просто риску болезни, а риску развития наиболее неблагоприятной ее формы.

Миф девятый:

Лечение туберкулеза имеет побочные эффекты. Лучше лечиться народными методами.

Опровержение: лечение действительно может приводить к побочным реакциям, но за тяжестью их невозможно сравнить с туберкулезом. Единственное, что сделало туберкулез излечимым – это специальные антибактериальные лекарства. Все народные методы борьбы с туберкулезом (собачий или барсучий жир, сушеные насекомые, травы и т. п) люди применяли во времена, когда не было сильных антибиотиков. Так пытались компенсировать дефицит необходимых для выздоровления белков, микро- и макроэлементов. Но в те времена туберкулез все равно был смертельным недугом. Поэтому выздороветь без специального лечения нельзя.

Миф десятый:

Вакцинация против туберкулеза плохо переносится – место инъекции часто долго не заживает. К тому же, зачем она, если вакцинированные люди все равно болеют?

Опровержение: осложнения от вакцинации против туберкулеза (БЦЖ) случаются менее чем в 1% случаев. И большинство из этих осложнений не требует лечения. Нагноение и образование корочки, что немного кровит – нормальная реакция, которая может длиться до 6 месяцев и обеспечивает образование крепкого иммунитета.

Однако вакцинация не может полностью защитить от заражения и заболевания, а лишь снижает риск туберкулеза. Но именно благодаря вакцине дети сейчас болеют туберкулезом очень редко. В них практически нет тяжелых случаев туберкулеза, от которых раньше умирали или получали непоправимые последствия для здоровья.