Десять вредных советов фармацевта

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Десять вредных советов фармацевта
Десять вредных советов фармацевта / proforma-france.fr

Когда мы идем в аптеку важно, чтобы мы имели название лекарства, необходимую дозировку и производителя для провизора (фармацевта). Бывают случаи, когда покупатели пренебрегают этим правилом и покупают по памяти.

Провизор, консультант по вопросам грудного вскармливания Анна Белошицкая назвала 10 ошибок при покупке лекарств и их приеме.

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1. Достаточно помнить цвет и размер таблетки, чтобы фармацевт знал что продать, названия для слабаков.

2. Фармацевты обожают растолковывать кардиаграмоподобные рецепты/назначения/записки. А еще аптечные работники любят, когда им жалуются на жизнь и винят их в высоких ценах на лекарства, и на хлеб.

3. Вы идете к фармацевту вместо похода к врачу. А зачем, если в аптеке что-то найдется.

4. Разламываете таблетки и разжовываете капсулы, ведь так вкуснее и эффективнее.

5. Пропускаете прием лекарств, ведь не важна систематичность.

via GIPHY

6. Не обращаете внимание на сроки годности и методы хранения лекарств, это все маркетинг.

7. Если только начинаете чувствовать слабость, то стоит выпить антибиотик чтобы уберечь себя от обострения.

8. Инструкции слишком длинные и не интересные, там лишь побочные эффекты, противопоказания, взаимодействие с другими лекарствами и еще что-то.

9. Вся правдивая и проверенная информация есть на форумах для мам и у блогеров, но не медиков. Все потому, что они более осведомлены, чем люди, которые учились, работают и развиваются в сфере медицины.

10. Гомеопатия и БАДы лучшие лекарства – все принимают и всем помогает.

Здоровье 24 рекомендует остерегаться таких ошибок и обращаться к врачу. Так как только специалист сможет квалифицированно провести осмотр, поставить диагноз и определить лечение.

via GIPHY

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Лекарства
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