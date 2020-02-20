Детали о мерах безопасности, которые будут использовать во время карантина в "Новых Санжарах"
20 февраля в Украину из Уханя прибыли 48 эвакуированных украинцев и 25 иностранцев. Утром стало окончательно известно, что люди отбудут карантин в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
В поселке люди устраивали протесты, жгли шины и блокировали дороги. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко решил рассказать подробнее, в каких условиях будут содержать эвакуированных, пишет Полтавщина.
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Вопрос о канализации
В "Новых Санжарах" есть локальные очистные сооружения, которые имеют два резервуара. Несмотря на то, что фекально-оральная передача коронавируса не подтверждена, сточные воды все равно будут обеззараживать по принципу инфекционных больниц.
Питание
Еда на территории санатория готовиться не будет. Горячее питание будут приносить в медцентр три раза в день в индивидуальных боксах. Стюардессы будут разносить их по комнатам. Стюардессы уже контактировали с больными в самолете и ни одного нового персонала на территории заведения не будет.
Как будут следить за состоянием здоровья эвакуированных?
Врачи дважды в день будут проводить медико-санитарное обследование каждого, кто находится в обсерватории. Если у кого-то появятся симптомы, будет вызвана бригада экстренной медицинской помощи. После этого пациента доставят в специальное инфекционное помещение в Харькове или Полтаве.
Ляшко отметил, что за больными будет ухаживать высококвалифицированная бригада из заведения медицины катастроф. Это опытные врачи, которые могут вовремя заметить симптомы болезни и провести реанимацию.
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Коротко об эвакуации людей из Уханя
- 20 февраля самолет SkyUp остановился в Киеве на дозаправку, после чего улетел в Харьков.
- Из Харькова эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
- Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.
- На карантин ушли не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей в самолете.
- Жители поселка городского типа Новые Санжары протестовали против решения властей и против заселения эвакуированных в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и сожжения шин, состоялась еще и схватка с правоохранителями.
- Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
- В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
- Медцентру обеспечена постоянная охрана.
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