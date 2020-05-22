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Дети в детсадах должны носить маски: почему это сложно выполнить

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Дети в детсадах должны носить маски
Дети в детсадах должны носить маски / Getty Images

С 25 мая заработают детские сады в тех украинских городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. В Минздраве заявили, что дети должны также носить маски.

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, пишет Здоровье 24.

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Степанов объяснил это тем, чтобы дети не заболели сами и не заразили старших членов семьи. Поэтому воспитатели должны следить за соблюдением противоэпидемических требований в детсадах, в частности относительно пребывания в защитных масках.

"Конечно, трудно 3-4-летнему ребенку сказать: ты должен выполнить первое, второе, третье – и рассчитывать на его сознание. Но для этого и есть воспитатели, которые будут за этим следить", – добавил глава Минздрава.

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На это заявление отреагировала руководитель благотворительного фонда "Крылья надежды" Наталья Липская. По ее словам, в Украине детских масок нет, а возить их надо из-за рубежа.

Добавим, что взрослые маски детей не защищают. Об этом также отмечают медработники.

Если министр здравоохранения Степанов и Минздрав в целом действительно ставят требование о том, что дети в детсадах должны быть в масках, то им следует знать, что на территории Украины детские маски отсутствуют. Целиком и полностью. Нет их. Даже за деньги. Возим из-за рубежа, и то сейчас с этим огромный хлопоты,
– написала Липская.

 

 

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Максим Степанов Коронавирус COVID-19 Дети Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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