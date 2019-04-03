Дети дождя: как украинцам отбросить стереотипы и что надо знать о людях с аутизмом

Накануне, 2 апреля, в мире отметили Всемирный день информирования об аутизме. Цвет, ассоциирующийся с этим расстройством – голубой, поэтому детей с аутизмом часто называют "детьми дождя". Все самое интересное о распространенном расстройстве – читайте в материале Здоровье 24.

Что известно об аутизме

Аутизм – определенное расстройство развития нервной системы. Вследствие него человек испытывает трудности с социализацией в обществе, а также общении и взаимодействии с другими людьми.

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На данный момент ученые не установили точных причин возникновения болезни. Некоторые исследования показывают, что аутизм является генетическим заболеванием. Однако на его развитие влияют: социальные факторы, плохая экология, негативное влияние медикаментов и тому подобное.

Об основных признаках, которые помогут выявить у ребенка аутизм – читайте в материале Здоровья 24.

К сожалению, вылечить людей с аутизмом нереально, но можно значительно облегчить течение болезни и их жизнь.

Как помочь людям с аутизмом

Врачи и ученые отметили, если общество научится взаимодействовать со взрослыми и детьми, страдающими аутизмом, тогда эти люди смогут социализироваться, занять свое место, жить счастливо и без ограничений.

Исследования показали, что примерно каждый сотый ребенок в мире рождается с аутизмом. Впрочем украинское общество до сих пор не может разрушить стереотипы и не всегда готово воспринимать таких детей. Хотя аутизм – это не приговор! Более того, люди с этой болезнью могут ходить в школу, работать, путешествовать, изучать языки и жить в гармонии с окружающими.

Международный опыт

1. Украина.

Сейчас в Харькове работает уникальный центр, в котором учат и развивают малышей с инвалидностью. Там тридцати детей учат по специальной методике АВА, которая включает развивающие занятия и работу с логопедом. А с помощью рисования и музыки "детей дождя" учат разговаривать и вести диалог.

Чем быстрее мы поймем слабые и сильные стороны таких детей, тем больше шансов у них вести нормальный образ жизни,

– сказала мама Андрея Виталия.

У ее сына аутизм. Несмотря на это он прекрасно учится в обычной школе. И даже опережает многих одноклассников в знании английского. Мальчик рисует, играет на синтезаторе и уже научился нырять с аквалангом. Также Андрей имеет помощника – тьютора. Это специально обученный преподаватель, который помогает парню социализироваться.



Тьютор помогает детям с аутизмом социализироваться

2. Польша.

Мать воспитанницы центра Ирина Бабаченко отметила, что у нашего соседа существуют специальные пиццерии, или же домашние кафе. Там люди с аутизмом работают пекарями, официантами или баристой.

3. Израиль.

Кроме специализированных школ для "детей дождя" в Израиле людям с аутизмом позволяют служить в армии. К слову, именно подразделение, состоящее из людей-аутистов признали незаменимым для армии Израиля. Ведь они способны замечать мельчайшие детали, предотвращая смерти многих солдат.

Оказалось, что аутист способен обрабатывать визуальную и текстовую информацию в несколько раз быстрее, чем человек, не страдающий заболеваниями аутистического спектра. Эта их особенность оказалась незаменимой в хайтеке.

Подразделение людей с аутизмом в армии Израиля

В конце концов, дети с аутизмом извне ничем не отличаются от других. Лишь немного погружены в себя. Они вполне могут быть предпринимателями или учеными. Им просто надо немножко помочь, в том числе и своим адекватным отношением к ним.

Смотрите видео: как в Украине социализируют детей с аутизмом