Дети, которые пьют жирное молоко, имеют меньший риск ожирения: исследование

Большой метаанализ показал, что дети, которые пили цельное молоко, имели на 40% меньше шансов получить ожирение по сравнению с теми детьми, которые пили молоко с меньшей жирностью.

При осмотре было проанализировано 28 исследований из семи стран, в ходе которых изучалась связь употребления коровьего молока и ожирением, сообщает Oxford Academic.

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В целом в этих исследованиях приняло участие 21 000 детей в возрасте от 1 до 18 лет. Ни одно из них не продемонстрировало того, что дети, которые пьют молоко с меньшим процентом жирности, имеют меньше шансов получить избыточный вес или ожирение.

Зато 18 из 28 исследований показали, что те, кто употребляли цельное молоко, имели меньшие риски получить лишний вес.



Цельное молоко может оказаться полезным для детей / Фото: Unsplash

Полученные результаты ставят под печальные международные нормы и принципы питания, ведь детям всегда рекомендуют употреблять коровье молоко с меньшим процентом жирности.

Ученые не могут утверждать, что именно цельное молоко способствует меньшим рискам ожирения, но оно может быть связано с другими вспомогательными факторами. Но чтобы узнать точные причины, специалистам необходимо провести крупное рандомизированное исследование.

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